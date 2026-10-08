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Coreea de Sud a decis să își retragă ambasadorul din Ucraina în urma conflictului legat de prizonierii de război nord-coreeni. Cum a izbucnit scandalul dintre Kiev și Seul

Melania Agiu
Coreea de Sud a decis să își retragă ambasadorul din Ucraina în urma conflictului legat de prizonierii de război nord-coreeni. Cum a izbucnit scandalul dintre Kiev și Seul
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Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud a anunțat, joi, că îl recheamă pe ambasadorul său din Ucraina, Park Hee-chang, pe fondul unui conflict între Kiev și Seul privind divulgarea informațiilor referitoare la repatrierea prizonierilor de război nord-coreeni.

Lee Jae Myung, President of the Republic of Korea

„Guvernul a decis să-l recheme în țara sa de origine pe ambasadorul din Ucraina. Guvernul așteaptă cu nerăbdare soluționarea fără probleme a tuturor problemelor restante dintre cele două țări și va continua consultările cu partea ucraineană în acest scop.“, se arată în declarația publicată de Ministerul.

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Potrivit publicației Chosun, ambasada Coreei de Sud în Ucraina își va continua activitatea după întoarcerea ambasadorului. Rechemarea acestuia reprezintă o formă de protest diplomatic și nu înseamnă închiderea misiunii diplomatice, precizează Ukrainska Pravda.

Cum au apărut disputele între Seul și Kiev

Disputa dintre Ucraina și Coreea de Sud a apărut în urma discursului președintelui Volodimir Zelenski la Adunarea Generală a ONU, pe 23 septembrie.

La acea vreme, șeful statului a anunțat că Ucraina a predat Seulului doi soldați nord-coreeni pe care Forțele Armate Ucrainene i-au capturat în regiunea Kursk în ianuarie 2025.

Coreea de Sud se aștepta ca informațiile despre predare să rămână confidențiale. Președintele Lee Jae-myung a afirmat că Ucraina a încălcat un acord de confidențialitate prin dezvăluirea publică a faptului că doi prizonieri de război nord-coreeni au fost transferați în Coreea de Sud și a declarat că acest proces de confidențialitate avea scopul de a proteja prizonierii și familiile acestora, care rămân în Coreea de Nord.

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a amenințat cu măsuri suplimentare în cazul în care autoritățile ucrainene nu ar recunoaște încălcarea acordului de confidențialitate și nu ar prezenta scuze publice.

Totuși, Biroul Președintelui Ucrainei a negat existența vreunui acord de confidențialitate.

Mai mult, o sursă din cadrul Biroului Președintelui Zelenski a subliniat că Kievul nu s-a angajat să ascundă predarea soldaților nord-coreeni. Doar predarea în sine a fost făcută publică, fără a dezvălui detalii despre proces.

Cu toate acestea, biroul prezidențial al Coreei de Sud a solicitat Ucrainei o explicație oficială și scuze în legătură cu această dezvăluire. Ministrul de Externe al Coreei de Sud, Cho Hyun, a declarat că țara sa a primit scuze din partea Ucrainei pentru faptul că a menționat public transferul a doi prizonieri de război nord-coreeni la Seul, însă acestea nu au fost la înălțimea așteptărilor Seulului.

Soldații s-au numărat printre miile de soldați nord-coreeni desfășurați pentru a sprijini războiul Rusiei împotriva Ucrainei. De la capturarea lor la începutul anului 2025, soldații și-au exprimat dorința de a se stabili în Coreea de Sud, deoarece s-ar putea confrunta cu persecuții dacă ar fi repatriați acasă.

Coreea de Sud a declarat că îi va accepta, deoarece consideră din punct de vedere legal Coreea de Nord ca parte a teritoriului său și are o politică de acceptare și sprijinire financiară a transfugilor nord-coreeni.

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