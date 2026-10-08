Coreea de Sud a decis să își retragă ambasadorul din Ucraina în urma conflictului legat de prizonierii de război nord-coreeni. Cum a izbucnit scandalul dintre Kiev și Seul

Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud a anunțat, joi, că îl recheamă pe ambasadorul său din Ucraina, Park Hee-chang, pe fondul unui conflict între Kiev și Seul privind divulgarea informațiilor referitoare la repatrierea prizonierilor de război nord-coreeni.
„Guvernul a decis să-l recheme în țara sa de origine pe ambasadorul din Ucraina. Guvernul așteaptă cu nerăbdare soluționarea fără probleme a tuturor problemelor restante dintre cele două țări și va continua consultările cu partea ucraineană în acest scop.“, se arată în declarația publicată de Ministerul.
Potrivit publicației Chosun, ambasada Coreei de Sud în Ucraina își va continua activitatea după întoarcerea ambasadorului. Rechemarea acestuia reprezintă o formă de protest diplomatic și nu înseamnă închiderea misiunii diplomatice, precizează Ukrainska Pravda.
Disputa dintre Ucraina și Coreea de Sud a apărut în urma discursului președintelui Volodimir Zelenski la Adunarea Generală a ONU, pe 23 septembrie.
La acea vreme, șeful statului a anunțat că Ucraina a predat Seulului doi soldați nord-coreeni pe care Forțele Armate Ucrainene i-au capturat în regiunea Kursk în ianuarie 2025.
Coreea de Sud se aștepta ca informațiile despre predare să rămână confidențiale. Președintele Lee Jae-myung a afirmat că Ucraina a încălcat un acord de confidențialitate prin dezvăluirea publică a faptului că doi prizonieri de război nord-coreeni au fost transferați în Coreea de Sud și a declarat că acest proces de confidențialitate avea scopul de a proteja prizonierii și familiile acestora, care rămân în Coreea de Nord.
Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a amenințat cu măsuri suplimentare în cazul în care autoritățile ucrainene nu ar recunoaște încălcarea acordului de confidențialitate și nu ar prezenta scuze publice.
Totuși, Biroul Președintelui Ucrainei a negat existența vreunui acord de confidențialitate.
Mai mult, o sursă din cadrul Biroului Președintelui Zelenski a subliniat că Kievul nu s-a angajat să ascundă predarea soldaților nord-coreeni. Doar predarea în sine a fost făcută publică, fără a dezvălui detalii despre proces.
Cu toate acestea, biroul prezidențial al Coreei de Sud a solicitat Ucrainei o explicație oficială și scuze în legătură cu această dezvăluire. Ministrul de Externe al Coreei de Sud, Cho Hyun, a declarat că țara sa a primit scuze din partea Ucrainei pentru faptul că a menționat public transferul a doi prizonieri de război nord-coreeni la Seul, însă acestea nu au fost la înălțimea așteptărilor Seulului.
Soldații s-au numărat printre miile de soldați nord-coreeni desfășurați pentru a sprijini războiul Rusiei împotriva Ucrainei. De la capturarea lor la începutul anului 2025, soldații și-au exprimat dorința de a se stabili în Coreea de Sud, deoarece s-ar putea confrunta cu persecuții dacă ar fi repatriați acasă.
Coreea de Sud a declarat că îi va accepta, deoarece consideră din punct de vedere legal Coreea de Nord ca parte a teritoriului său și are o politică de acceptare și sprijinire financiară a transfugilor nord-coreeni.