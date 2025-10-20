COREEA DE SUD se pregătește pentru găzduirea summitului APEC. Autoritățile au desfășurat exerciții de securitate în orașul Gyeongju

Coreea de Sud își intensifică măsurile de securitate în orașul Gyeongju din sud-estul țării, care va găzdui săptămâna viitoare summitul anual al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Până la 18.500 de ofițeri de poliție, echipe de SWAT și personal al gărzii de coastă, precum și vehicul blindate și elicoptere, vor fi mobilizate în timp ce liderii internaționali se reunesc în Gyeongju.

Summitul APEC se va desfășura între 31 octombrie și 1 noiembrie. Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, în încercarea de a opri războiul comercial dintre cele două state.

În perioada 28-31 octombrie, aproximativ 1.700 de lideri globali din industrie, inclusiv directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, vor vizita orașul pentru Summitul CEO al APEC.

Mai multe exerciții de securitate au avut loc pe 20 octombrie, garda de coastă efectuând operațiuni de căutare subacvatică în Lacul Bomun, în centrul complexului turistic Bomun, unde se află principalele locații și evenimente.

Coreea de Sud a mobilizat forțele de ordine pentru garantarea securității

„Garda de coastă își consolidează operațiunile de patrulare și supraveghere în zona Lacului Bomun pentru a preveni terorismul și alte activități ilegale înainte de summitul APEC”, a declarat un membru al Echipei Speciale de Atac Maritim.

Garda de coastă va aplica, de asemenea, măsuri de securitate în jurul navelor de croazieră. Operațiunile sunt conduse de Serviciul Prezidențial de Securitate al țării, cu participarea agenției de spionaj, a Armatei, a poliției, a pazei de coastă și a agenției de pompieri”.

Guvernul a anunțat că, la nivel național, nivelurile de alertă teroristă vor fi ridicate de la „Atenție” la „Prudență” începând cu 24 octombrie.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

VIDEO | SUA și Australia au convenit asupra unui acord privind mineralele rare. TRUMP încearcă să reducă dependența de China

Conflictul dintre BEIJING și CANBERRA se intensifică. Aeronavele chineze au efectuat o manevră periculoasă aproape de avioanele australiene