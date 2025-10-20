Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un acord cu premierul australian, Anthony Albanese, în sensul intensificării accesului la minerale rare, în contextul eforturilor Washingtonului de reducere a dependenței de rețelele chineze de aprovizionare.

„Discutăm despre minerale critice și vom semna un acord care a fost negociat pe o perioadă de patru sau cinci luni. În aproximativ un an, vom avea atât de multe minerale critice încât nu veți ști ce să faceți cu ele”, a declarat Donald Trump.

Albanese a dezvăluit că acordul reprezintă un „proiect de 8,5 miliarde de dolari, pe care îl avem gata de lansare”. Premierul australian a salutat acordul privind mineralele rare, lăudând cooperarea economică dintre cele două state.

Prima vizită a lui Albanese la Casa Albă de la revenirea la putere a lui Trump are loc în contextul în care premierul încearcă să consolideze relațiile diplomatice cu SUA. Decizia Chinei de a impune restricții la exportul de minerale rare a afectat toate economiile lumii, determinând Statele Unite să ia măsuri împotriva Beijingului, conform declarațiilor secretarului american al Trezoreriei, Scott Bessent.

Australia a încercat să se poziționeze ca o alternativă viabilă pentru aprovizionarea industriilor din domeniul semiconductorilor, tehnologiei de apărare, energiei regenerabile și altor sectoare, potrivit Bloomberg.

Mai multe companii miniere australiene au avut întâlniri luna trecută la Washington cu oficialii din diverse agenții, pentru a discuta strategii de dezvoltare a lanțurilor de aprovizionare, în vederea reducerii dependenței de China.

Foto: Profimedia

Citește și:

Conflictul dintre BEIJING și CANBERRA se intensifică. Aeronavele chineze au efectuat o manevră periculoasă aproape de avioanele australiene

China cere din nou REUNIFICAREA cu Taiwanul. Mesajul trimis de Xi Jinping noului lider al opoziției din insulă

Beijingul încearcă să își consolideze influența regională/ TAIWANUL avertizează asupra intensificării activităților militare CHINEZE

FRANȚA rămâne sceptică cu privire la întâlnirea Trump-Putin. Ministrul de Externe cere un armistițiu „imediat și necondiționat”