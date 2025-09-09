Cotațiile de PETROL au crescut brusc după ce Israelul a lichidat pe liderii grupării militante Hamas în Qatar

Prețul petrolului au crescut cu peste 1% marți pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, după ce armata israeliană a bombardat clădirea din capitala Qatarului, Doha, în care se adăposteau membrii importanți din conducerea grupării militante islamice, Hamas.

Țițeiul Brent a crescut cu 97 de cenți, sau 1,5%, la 66,99 dolari pe baril, după ce maximul sesiunii de tranzacționare a fost 67,27 dolari. Țițeiul american West Texas Intermediate a urcat cu 92 de cenți, tot cu 1,5%, la 63,18 dolari, după ce în prealabil maximul atins a fost de 63,52 dolari, informează Reuters.

„Escaladarea ar putea provoca o reacție din partea mai multor națiuni arabe, prin adoptarea unei poziții mai dure față de Israel”, susțin analiștii.

Iranul, Emiratele Arabe Unite, Turcia și Arabia Saudită, liderul de facto al țărilor exportatoare de petrol (OPEC+), s-au numărat printre țările care au condamnat atacul din Qatar.

Prețul petrolului a crescut pe fondul unei atmosfere de risc

După două zile consecutive de creșteri, în care investitorii s-au arătat speriați de evoluțiile din piața internațională, prețul țițeiului ar putea scădea în octombrie, datorită Arabiei Saudite, care vrea majorarea producției petroliere.

În contextul unei producții mai mari a OPEC+, prețurile își vor continua scăderea anuală cu până la 10%, notează Bloomberg.

„În ciuda schimbărilor geopolitice, prețurile petrolului se mențin ferme”, apreciază analiștii.

Piața se va confrunta cu o ofertă excesivă spre sfârșitul anului și inclusiv în 2026, ceea ce va pune presiune asupra prețurilor. Investitorii se așteaptă ca trendul să urmeze o linie descendentă în ultimul trimestru din 2025.

