După SUA, și Italia anunță încetarea acordării ajutorului militar Ucrainei

03 dec. 2025, 22:25, Știri externe
După SUA, încă un stat membru NATO important face un pas înapoi: Italia anunță că nu va mai sprijini militar Ucraina. 

În august anul acesta, Giorgia Meloni a insistat că Ucraina trebuie să primească garanții de securitate pe modelul Articolul 5 al NATO. Italia a solicitat chiar aplicarea principiului apărării reciproce în cazul în care Ucraina va mai fi atacată, în viitor.

Acum, când delegația SUA poartă discuții cu Kremlinul pentru încetarea conflictului ruso-ucrainean,  Italia se retrage din programul PURL, prin care statele NATO cumpără împreună arme americane pentru nevoile Kievului.

Șeful diplomației italiene: Roma vrea un acord de pace

Șeful diplomației țării, Antonio Tajani, a declarat că se desfășoară negocieri privind un posibil acord de pace, iar Roma „preferă să se concentreze asupra diplomației”.

Înainte de aceasta, s-a aflat că, în cadrul acestui program, Polonia, Germania și Norvegia cumpără pentru Ucraina o parte de rachete Patriot, în valoare de $500 milioane.

Polonia vrea să ajute Ucraina, dar nu poate din cauza Ungariei

Conform declarațiilor ministrului afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski, partea Varșoviei va fi de $100 milioane.

Aceste bani, pe care Polonia le intenționa să le trimită în Fondul European pentru Pace, au fost blocate de Ungaria.

La ce garanții de securitate a făcut referire Meloni

Prim-ministrul italian a făcut referire la articolul 5 din carta NATO, care prevede că, dacă un aliat este victima unui atac, toți ceilalți membri ai Alianței vor considera acest atac drept o ofensivă împotriva lor și vor acționa în consecință.

În timpul discursului său de la Casa Albă, Meloni a mai cerut menținerea unui front unit între Washington și Europa: „Dacă vrem să obținem pacea și dacă vrem să garantăm dreptatea, trebuie să o facem împreună”.

Cele mai noi