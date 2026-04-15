Crima comisă de doi tineri români care a șocat Italia. Mii de oameni au ieșit în stradă, după moartea unui tată bătut în fața copilului său

Mii de persoane au participat la o veghe cu lumânări, în localitatea italiană Massa, după ce un bărbat italian de 47 de ani a fost omorât în bătaie de doi tineri români. Incidentul a declanșat un val de emoție și revoltă în întreaga comunitate.

Tragedia s-a petrecut sub privirile fiului victimei, în vârstă de doar 11 ani. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi intervenit pentru a opri un grup de tineri care provoca distrugeri în zonă. Situația a degenerat rapid, iar acesta a fost lovit repetat până când a murit.

Orașul Massa, din regiunea Toscana, a fost scena unui moment de reculegere impresionant. Oamenii au ieșit în stradă cu lumânări aprinse, în memoria lui Giacomo Bongiorni, tatăl ucis în bătaie. Comunitatea locală vorbește despre un șoc colectiv, dar și despre nevoia de dreptate, conform quotidiano.net.

„M-a sunat mama, m-a sunat și mi-a spus, uite, din păcate Giacomo e mort. L-au omorât în bătaie, l-au omorât, grupul ăsta de tineri și acolo s-a terminat”, a declarat Matteo Bruzzi, rudă a victimei.

Cazul a stârnit îngrijorare și în rândul românilor din zonă, care se tem de posibile reacții negative. Reprezentanți ai comunității spun că deja resimt o schimbare de atmosferă, inclusiv în mediul online.

„Am simțit frica, preocupările, de duminică seara. Tuturor românilor, că sunt în contact permanent. Am cunoscut această climă de neîncredere, în urmă cu aproape 25 de ani. În acest moment suntem un pic disperați. Suntem un pic… îndurerați de faptul că… cu siguranță, se vor face pași înapoi, a declarat Robert Deleanu, consilier local la Massa.

Doi români arestați. Un minor italian, implicat

Anchetatorii au reținut doi tineri români, în vârstă de 19 și 23 de ani, considerați principalii autori ai crimei. Alături de ei, este cercetat și un minor italian de 17 ani.

Procurorul din Massa, Piero Capizzoto, a declarat într-o conferință de presă că, în acest moment, nu există alți suspecți majori implicați direct.

Cei doi români au fost deja audiați, iar în urma perchezițiilor au fost descoperite haine care ar putea fi cele purtate în momentul atacului, identificate și în imaginile de pe camerele de supraveghere.

În zilele următoare sunt programate audieri preliminare atât la Tribunalul din Massa, cât și la instanța pentru minori din Genova. Ancheta este în plină desfășurare, iar rezultatele autopsiei vor avea un rol esențial în stabilirea exactă a cauzei morții.

Colonelul Alessandro Dominici a precizat că cei doi tineri români aveau antecedente penale, însă fără o gravitate deosebită și fără legătură directă cu acest caz.

Citește și

NEWS ALERT Alertă în Turcia. Încă un atac armat a avut loc la o şcoală primară: 4 morți și 20 de răniți. Autoritățile au impus o interdicție presei
16:04
Alertă în Turcia. Încă un atac armat a avut loc la o şcoală primară: 4 morți și 20 de răniți. Autoritățile au impus o interdicție presei
FLASH NEWS Donald Trump spune că „deschide definitiv” Strâmtoarea Ormuz pentru traficul maritim. Ce spune președintele american despre reacția Chinei
15:59
Donald Trump spune că „deschide definitiv” Strâmtoarea Ormuz pentru traficul maritim. Ce spune președintele american despre reacția Chinei
CONTROVERSĂ Peter Magyar a anunțat-o, în direct, pe o jurnalistă de la Televiziunea Publică că va rămâne fără loc de muncă: „Vom închide această fabrică de minciuni“
15:07
Peter Magyar a anunțat-o, în direct, pe o jurnalistă de la Televiziunea Publică că va rămâne fără loc de muncă: „Vom închide această fabrică de minciuni“
CONTROVERSĂ Donald Trump nu este primul președinte american care intră în conflict cu un papă: o istorie lungă de dispute între Casa Albă și Vatican
14:39
Donald Trump nu este primul președinte american care intră în conflict cu un papă: o istorie lungă de dispute între Casa Albă și Vatican
FLASH NEWS Trump dă de înțeles că nu va prelungi armistițiul cu Iranul și sugerează că operațiunea SUA se apropie de final. „Veți asista la zile extraordinare“
13:51
Trump dă de înțeles că nu va prelungi armistițiul cu Iranul și sugerează că operațiunea SUA se apropie de final. „Veți asista la zile extraordinare“
ACUZAȚII Katy Perry, acuzată de agresiune sexuală de actrița Ruby Rose. Poliția din Australia a deschis o anchetă
13:30
Katy Perry, acuzată de agresiune sexuală de actrița Ruby Rose. Poliția din Australia a deschis o anchetă
Mediafax
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și România
Click
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Angela Rusu după operația de micșorare a stomacului. Transformarea spectaculoasă a artistei! A slăbit foarte mult și e altă persoană
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Top mașini SH de care să fugi în 2026. Cele mai stricăcioase modele
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Cașaloții vorbesc aproape la fel ca oamenii, au descoperit cercetătorii
EXCLUSIV George Simion îi dă replica lui Peter Magyar. ”Are probleme cu ideologia votanților/Maghiarii din Transilvania nu l-au votat”
16:13
George Simion îi dă replica lui Peter Magyar. ”Are probleme cu ideologia votanților/Maghiarii din Transilvania nu l-au votat”
FLASH NEWS A murit singurul vorbitor de chineză din Parlamentul României. Din ce partid făcea parte
16:02
A murit singurul vorbitor de chineză din Parlamentul României. Din ce partid făcea parte
ULTIMA ORĂ Cum a reacționat Alexandru Rogobete la „soluția” lui Vlad Voiculescu în privința datoriei de 600 de milioane de euro către Pfizer. „Arată o lipsă de onestitate”
15:55
Cum a reacționat Alexandru Rogobete la „soluția” lui Vlad Voiculescu în privința datoriei de 600 de milioane de euro către Pfizer. „Arată o lipsă de onestitate”
EDUCAȚIE Veste bună pentru studenți. Cine primește burse sociale de 925 lei din luna mai
15:53
Veste bună pentru studenți. Cine primește burse sociale de 925 lei din luna mai
ISTORIE TOP 10 | Cele mai mari comori descoperite în România din greșeală, cu detectorul de metale
15:36
TOP 10 | Cele mai mari comori descoperite în România din greșeală, cu detectorul de metale
EXCLUSIV George Simion, reacție în scandalul momentului cu Peter Magyar. „S-a îmbătat cu succesul electoral/ Este vorba de beția puterii / Trebuie să se ridice la înălțimea votului”
15:32
George Simion, reacție în scandalul momentului cu Peter Magyar. „S-a îmbătat cu succesul electoral/ Este vorba de beția puterii / Trebuie să se ridice la înălțimea votului”

