Crima comisă de doi tineri români care a șocat Italia. Mii de oameni au ieșit în stradă, după moartea unui tată bătut în fața copilului său

Mii de persoane au participat la o veghe cu lumânări, în localitatea italiană Massa, după ce un bărbat italian de 47 de ani a fost omorât în bătaie de doi tineri români. Incidentul a declanșat un val de emoție și revoltă în întreaga comunitate.

Tragedia s-a petrecut sub privirile fiului victimei, în vârstă de doar 11 ani. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi intervenit pentru a opri un grup de tineri care provoca distrugeri în zonă. Situația a degenerat rapid, iar acesta a fost lovit repetat până când a murit.

Crima comisă de doi tineri români care a șocat Italia

Orașul Massa, din regiunea Toscana, a fost scena unui moment de reculegere impresionant. Oamenii au ieșit în stradă cu lumânări aprinse, în memoria lui Giacomo Bongiorni, tatăl ucis în bătaie. Comunitatea locală vorbește despre un șoc colectiv, dar și despre nevoia de dreptate, conform quotidiano.net.

„M-a sunat mama, m-a sunat și mi-a spus, uite, din păcate Giacomo e mort. L-au omorât în bătaie, l-au omorât, grupul ăsta de tineri și acolo s-a terminat”, a declarat Matteo Bruzzi, rudă a victimei.

Cazul a stârnit îngrijorare și în rândul românilor din zonă, care se tem de posibile reacții negative. Reprezentanți ai comunității spun că deja resimt o schimbare de atmosferă, inclusiv în mediul online.

„Am simțit frica, preocupările, de duminică seara. Tuturor românilor, că sunt în contact permanent. Am cunoscut această climă de neîncredere, în urmă cu aproape 25 de ani. În acest moment suntem un pic disperați. Suntem un pic… îndurerați de faptul că… cu siguranță, se vor face pași înapoi”, a declarat Robert Deleanu, consilier local la Massa.



Doi români arestați. Un minor italian, implicat

Anchetatorii au reținut doi tineri români, în vârstă de 19 și 23 de ani, considerați principalii autori ai crimei. Alături de ei, este cercetat și un minor italian de 17 ani.

Procurorul din Massa, Piero Capizzoto, a declarat într-o conferință de presă că, în acest moment, nu există alți suspecți majori implicați direct.

Cei doi români au fost deja audiați, iar în urma perchezițiilor au fost descoperite haine care ar putea fi cele purtate în momentul atacului, identificate și în imaginile de pe camerele de supraveghere.

În zilele următoare sunt programate audieri preliminare atât la Tribunalul din Massa, cât și la instanța pentru minori din Genova. Ancheta este în plină desfășurare, iar rezultatele autopsiei vor avea un rol esențial în stabilirea exactă a cauzei morții.

Colonelul Alessandro Dominici a precizat că cei doi tineri români aveau antecedente penale, însă fără o gravitate deosebită și fără legătură directă cu acest caz.

Recomandarea autorului: