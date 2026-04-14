Doi tineri români, arestați în Italia după ce au ucis cu sânge rece un bărbat de 47 de ani, sub privirile îngrozite ale fiului de 11 ani al acestuia

Doi tineri români de 19 şi 23 de ani au fost arestați după ce au ucis în bătaie un bărbat italian în vârstă de 47 de ani, sub privirile fiului său de 11 ani. Scenele s-au petrecut sâmbătă seara, în centrul vechi al localității Massa, aproape de primărie. Victima, Giacomo Bongiorni, se plimba alături de familie, inclusiv fiul său de 11 ani și partenera de viață.

Doi tineri români au ucis cu sânge rece un bărbat de 47 de ani

Conform rainews.it bărbatul a intervenit împreună cu cumnatul său pentru a opri un grup de tineri, aflați sub influența alcoolului, care vandalizau vitrina unui magazin aruncând cu sticle.

Deranjați de intervenție, indivizii s-au năpustit asupra lui Bongiorni. L-au trântit la pământ și au început să-l lovească cu picioarele, fără milă.

Primele concluzii arată că bărbatul își pierduse cunoștința încă din momentul căderii, după ce s-a lovit puternic cu capul de asfalt. Loviturile ulterioare i-au fost fatale.

Totul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale fiului său, care a suferit un șoc sever și a fost transportat la spital. Cumnatul victimei a ajuns și el la spital, cu multiple fracturi.

Doi români arestați. Un minor italian, implicat

Anchetatorii au reținut doi tineri români, în vârstă de 19 și 23 de ani, considerați principalii autori ai crimei. Alături de ei, este cercetat și un minor italian de 17 ani.

Procurorul din Massa, Piero Capizzoto, a declarat într-o conferință de presă că, în acest moment, nu există alți suspecți majori implicați direct.

Cei doi români au fost deja audiați, iar în urma perchezițiilor au fost descoperite haine care ar putea fi cele purtate în momentul atacului, identificate și în imaginile de pe camerele de supraveghere.

Anchetă în desfășurare și audieri decisive

În zilele următoare sunt programate audieri preliminare atât la Tribunalul din Massa, cât și la instanța pentru minori din Genova. Ancheta este în plină desfășurare, iar rezultatele autopsiei vor avea un rol esențial în stabilirea exactă a cauzei morții.

Colonelul Alessandro Dominici a precizat că cei doi tineri români aveau antecedente penale, însă fără o gravitate deosebită și fără legătură directă cu acest caz.

Recomandarea autorului: