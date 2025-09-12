Prima pagină » Știri externe » CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”

Olga Borșcevschi
12 sept. 2025, 09:55, Știri externe
Gazetarul Cristian Tudor Popescu

Publicistul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat, joi, printr-o postare pe Facebook, asasinatul activistului MAGA, Charlie Kirk. Gazetarul a spus că nu simte empatie față de susținătorul și aliatul lui Donald Trump, iar asta pentru că, de-a lungul timpului, acesta a făcut o serie de declarațiile controversate despre victimele asasinatelor, dar și despre pedepsele cu moartea.

Cristian Tudor Popescu a reamintit mai multe declarații de-ale lui Charlie Kirk, care considera că atacurile armate, deși duc la numeroase morți, au totodată, o contribuție pozitivă la menținerea celui de-al Doilea Amendament, care prevede dreptul americanilor de a deține arme de foc până la nivelul celor de asalt.

CTP: De ce nu simt empatie pentru domnul Kirk

Recent împușcatul domn Charlie Kirk avea următoarea opinie despre miile de asasinate anuale cu arme de foc din SUA, la o săptămână după ce 3 copii și 3 adulți au fost împușcați la Christian Covenant School din Nashville, Tennessee:

«Cred că merită să avem un cost de, din nefericire, câțiva morți prin împușcare pe an ca să avem Al Doilea Amendament, care protejează drepturile date nouă de Dumnezeu»”, a scris publicistul, referindu-se la un comentariu făcut de Kirk anul trecut.

„Ieri, un ucigaș cu sânge rece și bine antrenat, l-a trimis, cu o armă de precizie, pe domnul Kirk printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament, legea posesiei de arme de foc până la nivelul de asalt pentru cetățenii americani. Totuși, pentru mine, o crimă îngrozitoare, care lasă doi copii fără tată. Asasinul i-a furnizat și un răspuns domnului Kirk în legătură cu vârsta la care un copil poate să vadă o execuție publică: 3 ani, atât are fiica domnului Kirk, care a putut vedea omorârea publică, rapidă și televizată a tatălui ei pe baza unei judecăți și a unei sentințe date de călău”, a precizat CTP.

„Nu vreau să-l contrazic pe domnul Kirk”

Jurnalistul a mai adăugat: „Am fost întrebat ce simt în legătură cu domnul Kirk și soarta sa. Răspund: în niciun caz empatie. Căci nu vreau să-l contrazic pe domnul Kirk, autor, în show-ul său video, și al acestei cugetări: «Nu suport cuvântul empatie, e un termen-făcătură New Age, care produce mult rău» (Empatia este capacitatea de a înțelege și a simți emoțiile sau trăirile altor persoane, de a te pune în locul lor și a privi lucrurile din perspectiva lor. Această calitate socială este esențială pentru a construi relații autentice, a arăta înțelegere, a oferi sprijin)”.

CTP a prezentat și alte poziții exprimate de Charlie Kirk:

  • „După ce un individ MAGA, pe nume DePape, i-a crăpat capul cu un ciocan soțului lui Nancy Pelosi, deoarece n-a găsit-o acasă pe democrată, domnul Kirk a îndemnat prin radio audiența să-i plătească suma pentru eliberare pe cauțiune agresorului aflat în arest”
  • „Despre pedeapsa cu moartea, domnul Kirk a spus: «Death penalties should be public, should be quick, should be televised. I think at a certain age, it is an initiation…What age should you start to see public executions?». Carevasăzică, pedepsele cu moartea trebuie să fie publice, rapide și televizate. Mă gândesc că la o anumită vârstă ar fi ca o inițiere… La ce vârstă ar trebui să începi să vezi execuții publice?”

Cine era Charlie Kirk

Charlie Kirk avea 31 de ani și era una dintre cele mai influente figuri ale dreptei americane. Cu peste 5 milioane de urmăritori pe platforma X și peste 7 milioane pe TikTok, el era gazda unui podcast de mare succes.

Susținea politici anti-avort, era împotriva imigrației și un fervent apărător al dreptului americanilor de a deține arme de foc.

De asemenea, Kirk avea legături apropiate cu familia Trump și cu vicepreședintele JD Vance. De altfel, Donald Trump a recunoscut că sprijinul său l-a ajutat să câștige voturi în rândul tinerilor la alegerile precedente.

