Cum arată un oraș din Israel după atacurile cu rachete ale Iranului. Imagini filmate cu drona scot la iveală pagube masive

Imagini recente surprinse cu ajutorul unei drone arată pagubele provocate de rachetele balistice lansate de Iran asupra orașului Arad, Israel.

După cum se poate observa în imagini, pagubele sunt semnificative, în special în zonele rezidențiale, acolo unde o rachetă balistică a lovit spațiul dintre blocuri și a provocat mai multe incendii, distrugerea fațadelor clădirilor și un crater uriaș. Bilanțul victimelor a variat pe măsură ce operațiunile de salvare au avansat. Până în prezent, oficialitățile au anunțat cel puțin 116 răniți.

În apropierea orașului Arad se află centrul de cercetare nucleară al Israelului

Iranul a declarat că atacul asupra acestui oraș este un răspuns la loviturile israeliene anterioare asupra instalației nucleare de la Natanz. Acest atac asupra orașului Arad este controversat întrucât se află în apropierea centrului de cercetare nucleară al Israelului de la Dimona.

Israelul practică o politică de „ambiguitate nucleară”, refuzând să confirme sau să nege existența armelor nucleare. Din acest motiv, centrul nu este supus inspecțiilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), deoarece Israelul nu este semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară.

