Vladimir Putin i-a urat lui Donald Trump un Crăciun fericit, anunță Kremlinul

Potrivit Kremlinului, președintele rus Vladimir Putin i-a urat joi un Crăciun fericit președintelui american Donald Trump.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis președintelui american Donald Trump un mesaj de felicitare și i-a urat Crăciun fericit, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Peskov, care anunţase că Putin va purta o conversaţie telefonică joi seară, a negat că liderul de la Casa Albă va fi interlocutorul său.

„Nu ne putem aştepta ca el să vorbească cu Trump la telefon astăzi. Nu va exista un astfel de apel astăzi. Cel puţin nu este în planurile sale”, a concluzionat Peskov.

