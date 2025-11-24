Prima pagină » Actualitate » Donald Trump se pregătește pentru grațierea celor doi curcani de Ziua Recunoștinței. Cine a fost primul președinte care a oficializat tradiția

Donald Trump se pregătește pentru grațierea celor doi curcani de Ziua Recunoștinței. Cine a fost primul președinte care a oficializat tradiția

Ruxandra Radulescu
24 nov. 2025, 18:00, Actualitate
Donald Trump se pregătește pentru grațierea celor doi curcani de Ziua Recunoștinței. Cine a fost primul președinte care a oficializat tradiția

Președintele Donald Trump și Prima Doamnă, Melania Trump, se pregătesc pentru una dintre cele mai populare obiceiuri de Ziua Recunoștinței, și anume, grațierea curcanului, o tradiție inițiată, oficial, de George Bush, în 1989. 

Casa Albă a publicat un filmuleț retrospectiv, în care prezintă cele mai populare momente cu momentul grațierii curcanului de Ziua Recunoștinței, din perioada mandatului lui Donald Trump.

Liderul de la Casa Alba și Prima Doamnă vor găzdui marți, în Grădina Trandafirilor de la reședința prezidențială, un eveniment în cadrul căruia vor grația doi curcani norocoși, transmite Fox News.

Președintele Donald Trump și Melania Trump la ceremonia de grațiere a curcanului de Ziua Recunoștinței, noiembrie 2020 Foto: Mediafax

Președintele Donald Trump și Melania Trump la ceremonia de grațiere a curcanului de Ziua Recunoștinței, noiembrie 2020 Foto: Mediafax

Melania Trump a invitat cetățenii să voteze numele celor doi curcani

Casa Albă obișnuiește să permită cetățenilor să se implice în alegerea numelor celor doi curcani.

Anul acesta, Melania Trump a propus oamenilor, într-o postare pe platforma X, să voteze numele dintr-o scurtă listă. Aproximativ 40% dintre utilizatori au ales ca cele două păsări să se numească Gobble și Waddle. Alte nume propuse de Prima Doamnă au fost: Sigar și Spice, Pumpkin și Pie, Acorn și Squash.

Grațierea curcanului, o tradiție începută în perioada Războiului Civil

Povestea grațierii curcanilor de la Casa Albă datează din timpul Războiului Civil, când fiul lui Abraham Lincoln, Tad, i-ar fi cerut tatălui său să-i lase în viață pe unul dintre curcanii ce urmau a fi sacrificați pentru Ziua Recunoștinței. Președintele Lincoln l-a grațiat, la acel moment, pe curcanul Jack.

La 19 noiembrie 1963, președintele John F. Kennedy a primit  un curcan de Ziua Recunoștinței din partea Consiliului Național pentru Păsări. Potrivit NPR, aceasta ar fi prima grațiere documentată a unui curcan la Casa Albă.

John F. Kennedy a declarat la acel moment:

„Îl vom lăsa pe acesta să crească”.

Publicația L.A. Times a denumit acel moment drept o „grațiere prezidențială”, însă nu a fost oficial.

George Bush, primul președinte care oficializează tradiția de grațiere a curcanului de Ziua Recunoștinței

Abia în 1989, președintele George H.W. Bush a început tradiția grațierii curcanilor de către Casa Albă.

„Permiteți-mi să vă asigur pe dumneavoastră și pe acest minunat curcan”, a spus Bush, „că nu va ajunge pe masa nimănui, nu pe tipul ăsta – a oferit o grațiere prezidențială chiar acum – și să-i permitem să-și trăiască zilele la o fermă pentru copii nu departe de aici.”

Președintele George Bush a grațiat, oficial, primul curcan de Ziua Recunoștinței 18 noiembrie 1989 Foto: Profimedia

Președintele George Bush a grațiat, oficial, primul curcan de Ziua Recunoștinței 18 noiembrie 1989 Foto: Profimedia

În 2009, președintele Obama, la cererea fiicelor sale, a început să grațieze doi curcani.

Președintel Obama, alături de cele două fiice Sasha și Malia în 2011 Foto: Profimedia

Președintel Obama, alături de cele două fiice Sasha și Malia în 2011 Foto: Profimedia

Citește și

CONTROVERSĂ Cine e Ștefan Stofor, cel care i-a spus lui Nicușor să candideze la prezidențiale, în noaptea alegerilor anulate din 2024. Are o avere fabuloasă
00:12
Cine e Ștefan Stofor, cel care i-a spus lui Nicușor să candideze la prezidențiale, în noaptea alegerilor anulate din 2024. Are o avere fabuloasă
CONTROVERSĂ Filmare explozivă cu Nicușor Dan, din seara anulării alegerilor: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale”
21:08
Filmare explozivă cu Nicușor Dan, din seara anulării alegerilor: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale”
POLITICĂ Președintele Nicușor Dan își face un grup de lucru pentru vizita în SUA. Vor merge și oameni de afaceri
20:52
Președintele Nicușor Dan își face un grup de lucru pentru vizita în SUA. Vor merge și oameni de afaceri
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, recunoaște că a fost șef la un club de biliard din Regie
20:02
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, recunoaște că a fost șef la un club de biliard din Regie
ENERGIE Colaps total de tensiune în sistemul electroenergetic național. „Aurora”, cel mai amplu exercițiu, a testat în premieră un scenariu unic
19:49
Colaps total de tensiune în sistemul electroenergetic național. „Aurora”, cel mai amplu exercițiu, a testat în premieră un scenariu unic
ULTIMA ORĂ S-a stabilit ordinea oficială pe buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ce locuri ocupă Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu
18:57
S-a stabilit ordinea oficială pe buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ce locuri ocupă Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani”
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Click
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Cancan.ro
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Din seria „AȘA NU”: Salvamontiștii, chemați să intervină după ce un turist s-a „udat” în pădure