Donald Trump se pregătește pentru grațierea celor doi curcani de Ziua Recunoștinței. Cine a fost primul președinte care a oficializat tradiția

Președintele Donald Trump și Prima Doamnă, Melania Trump, se pregătesc pentru una dintre cele mai populare obiceiuri de Ziua Recunoștinței, și anume, grațierea curcanului, o tradiție inițiată, oficial, de George Bush, în 1989.

Casa Albă a publicat un filmuleț retrospectiv, în care prezintă cele mai populare momente cu momentul grațierii curcanului de Ziua Recunoștinței, din perioada mandatului lui Donald Trump.

Liderul de la Casa Alba și Prima Doamnă vor găzdui marți, în Grădina Trandafirilor de la reședința prezidențială, un eveniment în cadrul căruia vor grația doi curcani norocoși, transmite Fox News.

Melania Trump a invitat cetățenii să voteze numele celor doi curcani

Casa Albă obișnuiește să permită cetățenilor să se implice în alegerea numelor celor doi curcani.

Anul acesta, Melania Trump a propus oamenilor, într-o postare pe platforma X, să voteze numele dintr-o scurtă listă. Aproximativ 40% dintre utilizatori au ales ca cele două păsări să se numească Gobble și Waddle. Alte nume propuse de Prima Doamnă au fost: Sigar și Spice, Pumpkin și Pie, Acorn și Squash.

Grațierea curcanului, o tradiție începută în perioada Războiului Civil

Povestea grațierii curcanilor de la Casa Albă datează din timpul Războiului Civil, când fiul lui Abraham Lincoln, Tad, i-ar fi cerut tatălui său să-i lase în viață pe unul dintre curcanii ce urmau a fi sacrificați pentru Ziua Recunoștinței. Președintele Lincoln l-a grațiat, la acel moment, pe curcanul Jack.

La 19 noiembrie 1963, președintele John F. Kennedy a primit un curcan de Ziua Recunoștinței din partea Consiliului Național pentru Păsări. Potrivit NPR, aceasta ar fi prima grațiere documentată a unui curcan la Casa Albă.

John F. Kennedy a declarat la acel moment:

„Îl vom lăsa pe acesta să crească”.

Publicația L.A. Times a denumit acel moment drept o „grațiere prezidențială”, însă nu a fost oficial.

George Bush, primul președinte care oficializează tradiția de grațiere a curcanului de Ziua Recunoștinței

Abia în 1989, președintele George H.W. Bush a început tradiția grațierii curcanilor de către Casa Albă.

„Permiteți-mi să vă asigur pe dumneavoastră și pe acest minunat curcan”, a spus Bush, „că nu va ajunge pe masa nimănui, nu pe tipul ăsta – a oferit o grațiere prezidențială chiar acum – și să-i permitem să-și trăiască zilele la o fermă pentru copii nu departe de aici.”

În 2009, președintele Obama, la cererea fiicelor sale, a început să grațieze doi curcani.