Turcia și Italia au semnat un ACORD pentru combaterea migrației ilegale

Turcia și Italia au anunțat că au semnat un acord pentru combaterea migrației ilegale, discutând în același timp modalități de consolidare a legăturilor dintre cele două țări.

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, și omologul său italian, Antonio Tajani, au semnat un „document operațional” care prevede o cooperare mai strânsă între Gărzile de Coastă din ambele țări pentru combaterea traficului de persoane și a criminalității organizate transnaționale, a declarat Tajani într-o conferință de presă comună la Roma.

Acest lucru se va dovedi foarte util în Libia, în special în prevenirea plecării migranților către Europa, a spus el. Fidan a declarat că, în urma eforturilor Turciei, presiunea asupra rutei de migrație din estul Mediteranei a scăzut și a transmis mesajul că eforturile comune cu Italia pe această temă vor continua, arată Daily Sabah.

Turcia și Italia vor colabora pentru a combate fenomenul migrației ilegale

Libia este o țară de tranzit cheie pentru mii de migranți care încearcă să ajungă în Europa pe mare în fiecare an. Fidan s-a declarat hotărât să întărească „parteneriatul strategic” între Italia și Turcia și a insistat asupra necesității de a conlucra la un proces politic în Libia și de a garanta „stabilitatea” acestei țări.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a găzduit la începutul lui august la Istanbul un mini-summit cu șefa Guvernului italian, Giorgia Meloni, și premierul libian, Abdelhamid Dbeiba, asupra migrațiilor și stabilității în Libia. Libia rămâne o țară de plecare pentru numeroși migranți africani care încearcă să ajungă în Europa acostând în principal pe coastele elene sau italiene. Uniunea Europeană a semnat în 2016 un acord cu Turcia pentru combaterea imigrației ilegale.

Sursa foto: Shutterstock