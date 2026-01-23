Trupele trimise în Groenlanda de Copenhaga au primit ordin să fie pregătite de luptă în cazul în care Statele Unite ar ataca teritoriul autonom danez, a relatat postul public danez DR. Potrivit sursei citate, un ordin militar danez, emis săptămâna trecută, prevedea că soldații din Groenlanda ar trebui să fie echipați cu muniție reală. DR a declarat că ordinul descrie „o operațiune în mai multe faze” care include posibilitatea trimiterii ulterioare a unui număr și mai mare de soldați și capabilități militare.

Ordinul către soldații danezi a fost emis săptămâna trecută, de la cel mai înalt nivel, totuși înainte ca Donald Trump să anunțe de la Davos că nu va folosi forța pentru a ataca teritoriul Groenlandei.

Ordinul, care are câteva pagini, ce cerea forțelor armate daneze să-și pună la punct planul de apărare pentru Groenlanda „cât mai repede posibil“. La scurt timp după aceea, publicul a putut vedea cum atât avioanele militare, cât și cele civile au început să transporte sistematic soldați și echipamente din Danemarca în Groenlanda.

În același timp, DR a aflat că exista o voință politică generală de a intra în luptă în cazul unui atac american. La momentul respectiv, atacul SUA era o posibilitate pe care Donald Trump nu o excludea. Până când a declarat în discursul său de miercuri: „Nu trebuie să folosesc forța. Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța.” Înainte ca aceste cuvinte să fie rostite, guvernul și forțele armate se pregătiseră pentru cel mai rău scenariu posibil, scrie DR.

Ce presupune operațiunea „Arctic Endurance”

Operațiunea militară de amploare, menționată în ordinul trimis, săptămâna trecută, soldaților danezi, continuă să se desfășoare în Groenlanda sub numele de „Arctic Endurance”, scrie DR. Ordinul descrie o operațiune în mai multe faze, care include posibilitatea trimiterii unui număr și mai mare de soldați și capacități militare ulterior. DR spune că a decis să nu dezvăluie datele specifice pentru fazele menționate.

Soldați echipați cu muniție reală

Totuși, ordinul precizează că soldații danezi au fost trimiși în Groenlanda echipați cu muniție reală. Este vorba despre așa-numita muniție KUP, pe care soldații individuali sau unitățile trebuie să o păstreze la îndemână pentru a putea intra imediat în luptă, dacă este necesar.

„Nu este vorba doar de un exercițiu simbolic pentru a antrena capacitatea de a zbura pe distanțe lungi. Este legat de „bijuteriile coroanei“, adică de planul de apărare.”, spune Sten Rynning, profesor de studii militare la Universitatea din Danemarca și expert în NATO.

El descrie criza și deciziile pe care Regatul Danemarcei a fost nevoit să le ia recent ca fiind „istorice”.

„Niciodată în viața mea nu m-am gândit că vom ajunge în punctul în care soldații danezi vor fi trimiși într-un exercițiu pentru un plan de apărare cu muniție reală, deoarece exista probabil o necesitate politică de a descuraja Statele Unite.“, a mai transmis expertul.

În prezent, există forțe „substanțiale” ale Armatei în Groenlanda

De la emiterea ordinului, Arctic Endurance a funcționat non-stop. Acest lucru înseamnă că, în cuvintele Forțelor Armate Daneze, în prezent, există forțe „substanțiale” ale Armatei în Groenlanda. Acestea includ soldați de infanterie blindată din Regimentul de Dragoni Jutland, care este o unitate puternică și centrală în cadrul Forțelor Armate, denumită „pumnul Armatei”.

Aceștia sunt însoțiți de soldați din Regimentul de Geniu din Skive, care sunt specialiști în dezamorsarea minelor și munițiilor, îndepărtarea obstacolelor inamice de pe câmpul de luptă și construirea de poziții de luptă, astfel încât terenul să fie cât mai potrivit pentru luptă.

Comandamentul Arctic și-a concentrat navele de patrulare în apele din jurul Groenlandei

Potrivit datelor transmise de DR, în partea fără gheață a Atlanticului de Nord, fregata Peter Willemoes face acum parte din operațiune. Avionul de transport Hercules al Forțelor Aeriene a transportat atât personal, cât și echipament din Danemarca spre nord, iar avioanele de vânătoare F-35 au patrulat pentru prima dată în Groenlanda.

Operațiunea include, de asemenea, trupe avansate și soldați din țările europene aliate NATO, printre care Suedia, Norvegia, Finlanda, Franța, Germania, Țările de Jos și Regatul Unit.

Deși Donald Trump a negat acum că va cuceri Groenlanda cu forța, acest lucru nu înseamnă că problemele din Regatul Danemarcei s-au încheiat, potrivit profesorului Sten Rynning: „Cred că acea criză militară s-a încheiat, dar criza politică legată de suveranitate este departe de a se fi încheiat.

Întrebat dacă ar fi putut conta faptul că Danemarca și alte țări au semnalat că sunt gata să opună rezistență, specialistul a răspuns: „Nu, nu cred. Sunt convins că țările care au fost și sunt implicate în Groenlanda au încercat să contureze o pistă de aterizare în cadrul NATO.“

Potrivit DR, Sten Rynning se referă la faptul că, în urma summitului de miercuri, a reieșit că NATO și Statele Unite au început discuții privind un posibil acord pentru creșterea securității în Arctica. „Trump a încercat să aterizeze pe pista aceea după ce a văzut rezistența din Congres, căderea burselor și creșterea ratelor dobânzilor. L-a afectat. Așa că acum vrea să încerce pista aceea și va ateriza dur și turbulent pe ea“, spune Sten Rynning.

