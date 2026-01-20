Danemarca nu cedează presiunilor lui Trump: trimite mai multe trupe în Groenlanda. Președintele american vrea o întâlnire cu „părțile interesate“ la Davos

Danemarca a trimis trupe suplimentare în Groenlanda, pe fondul amenințărilor președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra teritoriului danez autonom, relatează Al Jazeera. Potrivit sursei citate, șeful Armatei Regale Daneze, Peter Boysen, și un număr „semnificativ” de soldați au debarcat, luni seara, în Kangerlussuaq, în vestul Groenlandei. Caest lucru a fost transmis inițial de public de televiziune DR și alte mass-media daneze.

Aproape 120 de soldați trimiși în Groenlanda

Postul public de televiziune TV2 a informat că 58 de soldați danezi au debarcat pe teritoriul arctic, alăturându-se celor aproximativ 60 de soldați trimiși anterior pentru a participa la exercițiile militare multinaționale în curs, denumite Operațiunea Arctic Endurance.

Ministerul Apărării din Danemarca și Forțele Armate daneze nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Desfășurarea trupelor a avut loc la câteva ore după ce Trump a refuzat să excludă utilizarea forței militare pentru a prelua controlul asupra vastului teritoriu arctic, bogat în minerale, pe care președintele SUA îl consideră vital pentru securitatea Washingtonului.

Într-un interviu acordat luni NBC News, Trump a răspuns „fără comentarii” la întrebarea dacă ar putea cuceri insula cu forța.

Ieri, Trump i-a transmis premierului norvegian că nu se mai simte obligat să „gândească exclusiv la pace” după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace din acest an.

Danemarca și-a exprimat deschiderea față de o prezență militară americană consolidată în Groenlanda, dar a afirmat în repetate rânduri că teritoriul nu este de vânzare și că orice acțiune de a cuceri insula cu forța ar însemna sfârșitul NATO.

Relațiile SUA-Europa, la cel mai scăzut nivel

Insistența lui Trump că Groenlanda trebuie să fie adusă sub controlul SUA a dus relațiile dintre SUA și Europa la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii și a stârnit temeri cu privire la posibila dezintegrare a alianței transatlantice de securitate, ai cărei 32 de membri includ atât SUA, cât și Danemarca.

În conformitate cu articolul 5 din Carta NATO, alianța consideră un atac armat împotriva oricărui membru ca un atac împotriva tuturor.

Rutte s-a întâlnit cu ministrul danez al Apărării

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit luni cu ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, și cu ministrul afacerilor externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, pentru a discuta propunerile de consolidare a securității în Arctica, inclusiv înființarea unei misiuni comune a NATO pe teritoriul danez.

Rutte a declarat într-un comunicat că părțile au discutat despre importanța Arcticii pentru „securitatea noastră colectivă” și despre investițiile crescânde din partea Copenhaga în capacitățile sale de apărare.

„Vom continua să colaborăm ca aliați în aceste chestiuni importante”, a afirmat Rutte.

Poulsen a subliniat necesitatea unității în urma discuțiilor.

„Mulțumim aliaților noștri pentru că au luat apărarea Groenlandei și Danemarcei”, a declarat el.

Trump a convenit asupra unei întâlniri cu Groenlanda la Davos

În urmă cu câteva ore, Trump a transmis pe contul său de Truth Social, că a fost de acord cu o întâlnire a „diverselor părți” cu privire la încercarea sa de a prelua controlul asupra Groenlandei, la reuniunea elitelor globale de la Davos, care va avea loc miercuri.

„Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu Mark Rutte, Secretarul General al NATO, în legătură cu Groenlanda. Am fost de acord cu o întâlnire a diferitelor părți la Davos, Elveția. După cum le-am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este imperativă pentru securitatea națională și mondială. Nu există cale de întoarcere – toată lumea este de acord în această privință! Statele Unite ale Americii sunt de departe cea mai puternică țară de pe Glob. Acest lucru se datorează, în mare parte reconstrucției armatei noastre în timpul primului meu mandat, reconstrucție care continuă într-un ritm și mai accelerat. Suntem singura PUTERE care poate asigura PACEA în întreaga lume – Și se face, pur și simplu, prin PUTERE!“, a scris președintele american pe contul său de Truth Social.

„Bazooka comercială” a UE

Între timp, amenințarea lui Trump de a impune tarife vamale Danemarcei și altor șapte țări europene până la încheierea unui acord pentru cumpărarea Groenlandei a ridicat perspectiva unui război comercial transatlantic în toată regula.

Uniunea Europeană va convoca, joi, o reuniune de urgență pentru a discuta răspunsul său la criză, printre opțiunile luate în considerare numărându-se impunerea de tarife de retorsiune și activarea mecanismului anti-coerciție (Anti-Coercion Instrument – ACI) al blocului.

Activarea instrumentului, cunoscut și sub numele de „bazooka comercială”, ar permite blocului să impună restricții drastice asupra investițiilor și activităților comerciale ale firmelor tehnologice americane în cadrul pieței unice.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni că a subliniat „necesitatea de a respecta fără echivoc suveranitatea” Danemarcei și Groenlandei într-o întâlnire cu diplomații americani, în marja summitului de la Davos, din Elveția.

„Acest lucru este extrem de important pentru relația noastră transatlantică”, a declarat von der Leyen. „În același timp, Uniunea Europeană rămâne pregătită să continue colaborarea strânsă cu Statele Unite, NATO și alți aliați, în strânsă cooperare cu Danemarca, pentru a promova interesele noastre comune în materie de securitate.”

Un sondaj de opinie, comandat anul trecut de ziarul danez Berlingske, a sugerat că 85% dintre locuitorii Groenlandei nu doresc să se alăture Statelor Unite, doar 6% fiind în favoarea acestei idei.

