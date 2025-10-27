Prima pagină » Știri externe » Dans, cântece și voie bună la plecarea lui Trump din Malaezia. Presedintele SUA a ajuns in Japonia

27 oct. 2025, 11:48, Știri externe
La plecarea din Malaezia, Donald Trump a fost condus către AirForce One cu un alai de dansatori. Programul artistic pare că l-a impresionat pe președintele american, pe care îl vedem încântat de „surpriza” pregătită de malaiezieni. 

Președintele a semnat duminică un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări asiatice, în contextul în care China a anunţat recent restricţii la exportul acestor resurse

Trump ajunge în Tokyo

În această dimineață, după plecarea grandioasă din Kuala Lumpur, liderul SUA a ajuns în Tokyo. 

Prima oprire a președintelui SUA este Palatul Imperial din Tokyo, unde se va întâlni cu împăratul Naruhito. Cei doi s-au întâlnit ultima dată în 2019, la scurt timp după încoronarea împăratului. În timpul acelei vizite, Trump a fost oaspetele de onoare la o cină de stat extravagantă. De data aceasta nu este planificată nicio cină, dar cei doi vor discuta cel puțin 30 de minute, potrivit New York Times.

Președintele a declarat că așteaptă cu nerăbdare să o întâlnească pe Sanae Takaichi, noul prim-ministru al țării. Întrucât Takaichi caută asigurări din partea lui Trump în ceea ce privește comerțul și securitatea, ea va pune probabil accentul pe legăturile sale cu Shinzo Abe, fost prim-ministru japonez și aliat al președintelui american, care a fost asasinat în 2022.

