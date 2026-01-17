Peste 10.000 de artiști au urcat sâmbătă seara pe stadionul Sarusajai din Guawahati, la evenimentul cultural „Bagurumba Dwhou”, unul dintre cele mai mari spectacole tradiționale organizate vreodată în statul Assam. În public s-a aflat și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi.

Premierul a ajuns la Guwahati și a fost întâmpinat de minsitrul-șef al statului Assam și de guvernator. Narendra Modi a participat la un roadshow și apoi s-a deplasat la stadion, unde a salutat publicul în limbile bodo și asameză. Acesta a cântat la serja, un instrument muzical tradițional al comunității Bodo. Momentul a avut loc în fața artiștilor și a publicului prezent pe stadion.

„Niciun prim-ministru nu a venit în Assam atât de des ca mine”, a declarat acesta.

Evenimentul a fost dedicat dansului tradițional Bagurumba, care aparține comunității Bodo, și a fost prezentat drept una dintre cele mai ample manifestări culturale organizate în statul Assam. Dansul este cunoscut sub denumirea de „dansul fluturilor” și este inspirat din mișcările naturii. Pentru că trebuie interpretat exclusiv de femei, reprezentația a fost susținută de peste 10.000 de artiste din comunitatea Bodo. Acestea au purtat costume tradiționale precum dokhna, jwmgra și aronai.

Programul serii a inclus și momente omagiale dedicate unor personalități culturale din Assam, precum Jyoti Prasad Agarwala și Lachit Borphukan. De asemenea, prim-ministrul a primit un portret al liderului Bodo din partea șefului Consiliului Teritorial Bodoland.

„Bagurumba Dwhou 2026” a fost organizat ca eveniment de promovare a patrimoniului cultural al comunității Bodo, în contextul manifestărilor culturale majore din nord-estul Indiei.

