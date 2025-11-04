Prima pagină » Știri externe » David Beckham este acum „Sir“. Fostul fotbalist britanic a primit titlul de cavaler din partea regelui Charles

David Beckham este acum „Sir“. Fostul fotbalist britanic a primit titlul de cavaler din partea regelui Charles

04 nov. 2025, 16:42, Știri externe
David Beckham este acum „Sir“. Fostul fotbalist britanic a primit titlul de cavaler din partea regelui Charles
Galerie Foto 3

Celebrul fotbalist britanic David Beckham a primit, marți, una dintre puținele distincții care i-au scăpat de-a lungul unei cariere de 21 de ani pe terenul de fotbal. Regele Charles l-a ridicat la rang de cavaler, în cadrul unei ceremonii fastuoase la castelul Windsor.

Vezi galeria foto
3 poze

Îmbrăcat într-un costum elegant, croit special pentru ocazie de soția sa, designerul vestimentar Victoria Beckham, David a fost înobilat de regele Charles pentru serviciile sale aduse sportului și societății britanice.

În fața familiei sale, fostul căpitan al echipei naționale a Angliei a îngenuchiat în fața monarhului, care l-a atins ușor pe ambii umeri cu sabia.

Regele și noul său cavaler, care au legat o adevărată prietenie, în ultimii ani, datorită pasiunii lor comune pentru grădinărit, albine și cauzelor caritabile au zâmbit, au dat mâna și au stat de vorbă în timpul emoționantei ceremonii de învestire.

Vorbind ulterior, Sir David a recunoscut că a fost emoționat când a primit cea mai mare onoare a sa – și a dezvăluit că Charles l-a felicitat pentru costumul pe care Victoria i l-a creat.

„A fost destul de impresionat de costumul meu. Este cel mai elegant îmbrăcat bărbat pe care îl cunosc, așa că a inspirat câteva dintre ținutele mele de-a lungul anilor și cu siguranță a inspirat această ținută.”

„A fost ceva ce mi-a făcut soția mea. M-am uitat la niște poze vechi cu el când era destul de tânăr, în costume de seară, și mi-am zis: OK, asta vreau să port, așa că i l-am dat soției mele și ea l-a făcut.”, a povestit David.

Chiar dacă are în palmares douăzeci și cinci de trofee, 115 selecții în echipa Angliei, cinci turnee internaționale și nenumărate goluri de neprețuit, David spune că titlul de cavaler este de departe cea mai mare onoare pe care a primit-o.

„Evident, am fost norocos în cariera mea să fi câștigat ce am câștigat și să fi făcut ce am făcut, dar a primi o astfel de onoare, cea de cavaler, este dincolo de orice aș fi crezut vreodată că voi primi”, a spus el.

„Ca tânăr din estul Londrei, născut în Leytonstone, și să fiu onorat, aici, la Castelul Windsor, de Majestatea Sa Regele – este un moment deosebit. Acesta este, fără îndoială, momentul de care sunt cel mai mândru.”

Titlul său de cavaler marchează un moment crucial și important pentru unul dintre cei mai mari fotbaliști ai Angliei din toate timpurile. Este, de asemenea, un vis pe care Sir David Beckham probabil nu l-a crezut niciodată că se va împlini după ce a așteptat atât de mult.

David Beckham a debutat în 1993 la Manchester United, club pentru care a disputat 394 de meciuri și alături de care a câștigat șase titluri de campion în Premier League, precum și Liga Campionilor (în 1999). El a fost primul fotbalist englez care a câștigat campionatul național în patru țări diferite: Anglia (Man United), Spania (Real Madrid), Statele Unite ale Americii (Los Angeles Galaxy) și Franța (PSG).

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Prințul William este într-o formă de zile mari. Viitorul rege al Marii Britanii a fost filmat în timp ce juca volei pe faimoasa plajă Copacabana

Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și reședința regală

Citește și

EXTERNE Prințul William este într-o formă de zile mari. Viitorul rege al Marii Britanii a fost filmat în timp ce juca volei pe faimoasa plajă Copacabana
16:09
Prințul William este într-o formă de zile mari. Viitorul rege al Marii Britanii a fost filmat în timp ce juca volei pe faimoasa plajă Copacabana
EXTERNE După ce a interzis mercurul în vaccinuri, secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy, face un apel către alte state să-i urmeze exemplul
16:03
După ce a interzis mercurul în vaccinuri, secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy, face un apel către alte state să-i urmeze exemplul
EXTERNE Cel mai vechi premiu literar din Franța a fost acordat scriitorului Laurent Mauvignier. Ce nume au mai fost pe lista finaliștilor
14:44
Cel mai vechi premiu literar din Franța a fost acordat scriitorului Laurent Mauvignier. Ce nume au mai fost pe lista finaliștilor
EXTERNE Polonia își face propriul său „ZID anti-drone”. Varșovia nu vrea să mai aștepte Bruxelles-ul
14:09
Polonia își face propriul său „ZID anti-drone”. Varșovia nu vrea să mai aștepte Bruxelles-ul
EXTERNE Minune medicală. Medicii din Germania au salvat o fetiță născută prematur, la doar 300 de grame. Cum a decurs tot procesul
14:00
Minune medicală. Medicii din Germania au salvat o fetiță născută prematur, la doar 300 de grame. Cum a decurs tot procesul
EXTERNE Dick Cheney, cel mai puternic și controversat vicepreședinte republican al SUA, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani
13:35
Dick Cheney, cel mai puternic și controversat vicepreședinte republican al SUA, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Ce fac unii păianjeni pentru a nu deveni pradă? Tactica lor nu miroase deloc bine!