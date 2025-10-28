Prima pagină » Știri externe » Regele Charles al III-lea a depus flori la primul monument dedicat militarilor LGBT+ din Regatul Unit

Regele Charles al III-lea a depus flori la primul monument dedicat militarilor LGBT+ din Regatul Unit

Olga Borșcevschi
28 oct. 2025, 12:21, Știri externe
Regele Charles al III-lea a depus flori la primul monument dedicat militarilor LGBT+ din Regatul Unit

Regele Charles al III-lea – comandantul-şef al Forţelor armate ale Regatului Unit – a inaugurat luni, în centrul Angliei, un memorial național dedicat militarilor lesbiene, gay, bisexuali şi transsexuali, care au fost mult timp victime ale discriminării, primul monument de acest fel din regat, transmite AFP.

Charles a fost însoțit de zeci de membri activi și foști membri ai forțelor armate la inaugurarea memorialului, intitulat „An Opened letter (O scrisoare deschisă)”, la Arboretumul Memorial Național din Staffordshire.

Foto: Profimedia

Monumentul seamănă cu o foaie de hârtie mototolită care conţine cuvinte din scrisori personale, folosite adesea ca probe în incriminarea unor presupuşi homosexuali.

Îmbrăcat într-un costum negru, arborând medalii militare și un pandantiv ceremonial, Regele Charles al III-lea a vorbit cu o serie de persoane ale căror cariere militare au fost curmate înainte de ridicarea parțială a interdicției în 2000, care i-au povestit despre umilința și denigrarea în care au trăit de atunci.

Foto: Profimedia

Mii de persoane au fost investigate, concediate sau forțate să renunțe la cariera lor din cauza orientării sexuale sau identității de gen reale sau percepute și s-au confruntat cu consecințe pe tot parcursul vieții, inclusiv defăimarea de către familie și prieteni și pierderea accesului la pensiile militare.

Brigadiera Clare Phillips a vorbit la ceremonia de inaugurare, spunând celor 300 de invitați: „Sunt o femeie homosexuală care a servit în armata britanică timp de 30 de ani.”

„Sute de veterani LGBT” – a precizat Phillips – „au trecut prin experiențe catastrofale – viețile și carierele lor au fost distruse”.

„Pentru comunitatea militară, dezvelirea astăzi a acestui incredibil memorial înseamnă să ne amintim că stăm pe umerii unor giganți – acei oameni care au luptat împotriva discriminării și persecuției, astfel încât noi să putem servi acum în mod deschis și cu mândrie. Înseamnă să le putem spune veteranilor noștri: aveți un loc aici și l-ați avut întotdeauna”, a adăugat Clare Phillips.

Drama britanicilor LGBT+ a fost ilustrată cel mai bine de soarta lui Alan Turing, matematicianul de geniu care a descifrat codul folosit de Germania hitleristă în al Doilea Război Mondial, dar a fost apoi condamnat pentru „acte homosexuale”, murind prematur, la 41 de ani, în urma unei otrăviri accidentale cu cianură.

Foto: profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXTERNE Orban vrea să refacă Grupul de la Visegrad, dar fără Polonia. Cum plănuiește liderul maghiar să-i încurce planurile Ursulei
11:51
Orban vrea să refacă Grupul de la Visegrad, dar fără Polonia. Cum plănuiește liderul maghiar să-i încurce planurile Ursulei
ACTUALITATE După Malaezia, Trump dansează și în fața trupelor SUA din Japonia și anunță: „Era războiului woke s-a ÎNCHEIAT“
11:15
După Malaezia, Trump dansează și în fața trupelor SUA din Japonia și anunță: „Era războiului woke s-a ÎNCHEIAT“
EXTERNE Serviciul de Spionaj al Rusiei îl ironizează pe Macron: „Visează” la gloria lui Napoleon. Franța se pregătește să trimită 2 mii de soldați în Ucraina
11:05
Serviciul de Spionaj al Rusiei îl ironizează pe Macron: „Visează” la gloria lui Napoleon. Franța se pregătește să trimită 2 mii de soldați în Ucraina
ANALIZĂ Rețelele radar americane și aliate din Pacificul de Vest, sub amenințarea Chinei. A fost testată drona antiradar ASN-301. „O orbire radar temporară sau permanentă, atacuri coordonate, avertizări minime”
10:22
Rețelele radar americane și aliate din Pacificul de Vest, sub amenințarea Chinei. A fost testată drona antiradar ASN-301. „O orbire radar temporară sau permanentă, atacuri coordonate, avertizări minime”
EXTERNE Scandal în Parlamentul din Peru. O DEPUTATĂ și-a pus consilierul să-i taie unghiile și să-i facă masaj la picioare
10:15
Scandal în Parlamentul din Peru. O DEPUTATĂ și-a pus consilierul să-i taie unghiile și să-i facă masaj la picioare
EXTERNE Doi români, ARESTAȚI la Milano după ce au furat peste 2.000 de colete de la Amazon. Paguba se ridică la zeci de mii de euro
10:00
Doi români, ARESTAȚI la Milano după ce au furat peste 2.000 de colete de la Amazon. Paguba se ridică la zeci de mii de euro
Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Digi24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Cancan.ro
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Metoda inedită prin care cercetătorii vor să scape de țânțari