Regele Charles al III-lea a depus flori la primul monument dedicat militarilor LGBT+ din Regatul Unit

Regele Charles al III-lea – comandantul-şef al Forţelor armate ale Regatului Unit – a inaugurat luni, în centrul Angliei, un memorial național dedicat militarilor lesbiene, gay, bisexuali şi transsexuali, care au fost mult timp victime ale discriminării, primul monument de acest fel din regat, transmite AFP.

Charles a fost însoțit de zeci de membri activi și foști membri ai forțelor armate la inaugurarea memorialului, intitulat „An Opened letter (O scrisoare deschisă)”, la Arboretumul Memorial Național din Staffordshire.

Monumentul seamănă cu o foaie de hârtie mototolită care conţine cuvinte din scrisori personale, folosite adesea ca probe în incriminarea unor presupuşi homosexuali.

Îmbrăcat într-un costum negru, arborând medalii militare și un pandantiv ceremonial, Regele Charles al III-lea a vorbit cu o serie de persoane ale căror cariere militare au fost curmate înainte de ridicarea parțială a interdicției în 2000, care i-au povestit despre umilința și denigrarea în care au trăit de atunci.

Mii de persoane au fost investigate, concediate sau forțate să renunțe la cariera lor din cauza orientării sexuale sau identității de gen reale sau percepute și s-au confruntat cu consecințe pe tot parcursul vieții, inclusiv defăimarea de către familie și prieteni și pierderea accesului la pensiile militare.

Brigadiera Clare Phillips a vorbit la ceremonia de inaugurare, spunând celor 300 de invitați: „Sunt o femeie homosexuală care a servit în armata britanică timp de 30 de ani.”

„Sute de veterani LGBT” – a precizat Phillips – „au trecut prin experiențe catastrofale – viețile și carierele lor au fost distruse”.

„Pentru comunitatea militară, dezvelirea astăzi a acestui incredibil memorial înseamnă să ne amintim că stăm pe umerii unor giganți – acei oameni care au luptat împotriva discriminării și persecuției, astfel încât noi să putem servi acum în mod deschis și cu mândrie. Înseamnă să le putem spune veteranilor noștri: aveți un loc aici și l-ați avut întotdeauna”, a adăugat Clare Phillips.

Drama britanicilor LGBT+ a fost ilustrată cel mai bine de soarta lui Alan Turing, matematicianul de geniu care a descifrat codul folosit de Germania hitleristă în al Doilea Război Mondial, dar a fost apoi condamnat pentru „acte homosexuale”, murind prematur, la 41 de ani, în urma unei otrăviri accidentale cu cianură.

Foto: profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI: