Prima pagină » Știri externe » De ce chiar „inima Europei” ajunge să blocheze deciziile de la Bruxelles? Cum a devenit Belgia „cuiul lui Pepelea” în războiul activelor rusești

De ce chiar „inima Europei” ajunge să blocheze deciziile de la Bruxelles? Cum a devenit Belgia „cuiul lui Pepelea” în războiul activelor rusești

25 oct. 2025, 07:00, Știri externe
De ce chiar „inima Europei” ajunge să blocheze deciziile de la Bruxelles? Cum a devenit Belgia „cuiul lui Pepelea” în războiul activelor rusești

La Bruxelles, liderii UE au încercat să cadă de acord asupra unui plan prin care activele înghețate ale Rusiei – peste 200 de miliarde de euro – să fie folosite ca garanție pentru un împrumut mare, destinat reconstruirii Ucrainei. Planul părea gata de lansare. Și totuși, fix Belgia, țara care găzduiește instituțiile europene, a apăsat frâna.

De ce? Răspunsul nu e emoțional sau politic, ci extrem de pragmatic

Majoritatea activelor rusești înghețațe în Europa sunt gestionate prin Euroclear, o instituție financiară cu sediul în Belgia. Asta înseamnă că, dacă UE decide să folosească acești bani și apar probleme juridice sau represalii din partea Moscovei, Belgia ar fi prima lovită. Nu în teorie. În practică.

Premierul belgian, Bart De Wever, spune că măsura e un „teritoriu juridic neexplorat”, scrie Politico. Adică: nu există precedent. Dacă UE greșește legal, Rusia ar putea acționa Belgia în judecată sau ar putea confisca activele belgiene de pe teritoriul său. În plus, ar fi afectată încrederea investitorilor globali în sistemul financiar european.

Belgia mai spune un lucru clar:

Nu vrem să plătim noi factura, în timp ce restul Europei își asumă doar declarațiile politice.” Guvernul belgian cere garanții scrise. Dacă lucrurile merg prost, riscurile să fie împărțite între toate statele UE, nu doar suportate de Bruxelles.

Și atunci apare întrebarea firească: cum se face că exact „capitala Europei” se opune unui plan european? Tocmai pentru că este capitala. Belgia știe că orice consecință juridică, financiară sau de imagine va lovi întâi instituțiile de la Bruxelles. Nu e doar o chestiune de solidaritate cu Ucraina, ci de protejare a stabilității unui pilon financiar european.

Pe scurt: nu e un „NU” față de Ucraina. E un „NU” față de a arunca Belgia în față, fără paratrăsnet.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Citește și

EXTERNE Cum vrea Trump să bombardeze rutele de droguri și fabricile de cocaină din Venezuela după ce a „umplut” Marea Caraibilor cu NAVE de război
03:46
Cum vrea Trump să bombardeze rutele de droguri și fabricile de cocaină din Venezuela după ce a „umplut” Marea Caraibilor cu NAVE de război
EXTERNE Franța ia măsuri disperate după JAFUL de la Luvru: Bijuteriile prețioase le-a mutat sub escortă în Banca Națională a țării
02:09
Franța ia măsuri disperate după JAFUL de la Luvru: Bijuteriile prețioase le-a mutat sub escortă în Banca Națională a țării
EXTERNE Macron livrează avioane de vânătoare și rachete suplimentare către Kiev: „Este foarte important să sprijinim Ucraina și să punem presiune pe Rusia”
01:48
Macron livrează avioane de vânătoare și rachete suplimentare către Kiev: „Este foarte important să sprijinim Ucraina și să punem presiune pe Rusia”
EXTERNE Un laureat Nobel explică de ce Europa pierde cursa tehnologică cu China și SUA: Nu am mai făcut inovații în high-tech. Suntem înțepeniți la mid-tech
01:10
Un laureat Nobel explică de ce Europa pierde cursa tehnologică cu China și SUA: Nu am mai făcut inovații în high-tech. Suntem înțepeniți la mid-tech
EXTERNE Premierul UK anunță că îi trimite lui Zelenski 5000 de rachete cu destinație multiplă. Liderul Ucrainei nu a obținut de la Trump rachetele Tomahawk
23:55
Premierul UK anunță că îi trimite lui Zelenski 5000 de rachete cu destinație multiplă. Liderul Ucrainei nu a obținut de la Trump rachetele Tomahawk
EXTERNE SUA îl sancționează pe președintele Columbiei, considerat vinovat de explozia producției de droguri. Liderii columbieni: Plecați acasă, gringos!
22:59
SUA îl sancționează pe președintele Columbiei, considerat vinovat de explozia producției de droguri. Liderii columbieni: Plecați acasă, gringos!
Mediafax
Un român a cerut intrarea în insolvență personală pentru datorii de 500.000 de euro!
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Cele 2 zodii care vor avea grave probleme de sănătate în noiembrie 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: 'Mergeți la control!'
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Cum a trecut Trump de la planurile privind un nou summit la Budapesta la impunerea de sancțiuni Rusiei. Dezvăluiri de culise
Mediafax
O țară NATO reintroduce serviciul militar obligatoriu
Click
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
NASA, în alertă! O cometă uriașă amenință Pământul
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Momentul în care o mașină este strivită de un TIR scăpat de sub control, în localitatea Drăgușeni! Șoferul mașinii și pasagerul au murit PE LOC
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Nu a știut nimeni. Ce a făcut fostul președinte al României (VIDEO)
Evz.ro
Cele mai bune perioade pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. Greșeala pe care o poți evita dacă vrei o escapadă de Sărbători
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de tragedie. Nici părinții nu au sesizat asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Medicamentele pentru slăbit pot reduce riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral
ACTUALITATE 25 OCTOMBRIE, calendarul zilei: 100 de ani de la nașterea lui Ioan Chirilă. Începe Campionatul Mondial de Frumusețe Felină. Ziua Armatei Române
07:15
25 OCTOMBRIE, calendarul zilei: 100 de ani de la nașterea lui Ioan Chirilă. Începe Campionatul Mondial de Frumusețe Felină. Ziua Armatei Române
VIDEO Cum a contribuit Ceaușescu la ASCENSIUNEA lui Ion Iliescu, pe finalul epocii Dej. Lavinia Betea: „A fost propunerea lui Ceaușescu, cu certitudine”
06:00
Cum a contribuit Ceaușescu la ASCENSIUNEA lui Ion Iliescu, pe finalul epocii Dej. Lavinia Betea: „A fost propunerea lui Ceaușescu, cu certitudine”
Anul austerității pune pe butuci industria românească. În 2025 s-au închis fabrici emblematice, număr dublu de ȘOMERI față de 2024. Economist: În 2026 va fi adevăratul examen al Guvernului
05:00
Anul austerității pune pe butuci industria românească. În 2025 s-au închis fabrici emblematice, număr dublu de ȘOMERI față de 2024. Economist: În 2026 va fi adevăratul examen al Guvernului
REPORTAJ VIDEO Locatarii „blocului groazei” din Rahova se tem că vor ajunge pe străzi: „Cu ce să plătim chiria? Banii sunt în locuințe”
05:00
Locatarii „blocului groazei” din Rahova se tem că vor ajunge pe străzi: „Cu ce să plătim chiria? Banii sunt în locuințe”
EXCLUSIV Cum l-a pedepsit un bătăuș de stradă pe „Tăurașul Emi”, temutul prădător sexual care vâna în lumea mondenă. Bărbatul nu a spus nimănui ce a pățit
05:00
Cum l-a pedepsit un bătăuș de stradă pe „Tăurașul Emi”, temutul prădător sexual care vâna în lumea mondenă. Bărbatul nu a spus nimănui ce a pățit
UTILE La câte grade trebuie setată temperatura apei care circulă prin calorifere. Este considerată zona optimă pentru confort și economie
23:53
La câte grade trebuie setată temperatura apei care circulă prin calorifere. Este considerată zona optimă pentru confort și economie