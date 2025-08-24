De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania

Donald Trump și-a dorit dintotdeauna să câştige Premiul Nobel pentru Pace, iar eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania pentru mult așteptatul premiu, potrivit Sky News, transmite News.ro.

În data de 18 august, atunci când s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu alţi lideri europeni la Casa Albă, Trump a afirmat: „Am încheiat şase războaie”, spunând reporterilor a doua zi că, de fapt, a soluţionat şapte.

Donald Trump a punctat de câte ori a putut că își dorește Premiul Nobel

În februarie 2019, Donald Trump a afirmat că prim-ministrul japonez de atunci, Shinzo Abe, l-a nominalizat în urma summitului din 2018 cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, unde au discutat despre programul nuclear al ţării.

El a afirmat că Abe i-a spus: „Te-am nominalizat”, la care domnul Trump a răspuns: „Mulţumesc. Mulţi alţi oameni gândesc la fel. Probabil că nu îl voi primi niciodată. Dar nu-i nimic”.

Preşedintele american a făcut şi referire la predecesorul său, Barack Obama, care a câştigat premiul în 2009.

„I l-au dat lui Obama. Nici măcar nu ştia pentru ce l-a primit. A stat acolo vreo 15 secunde şi a primit Premiul Nobel”, a spus el. „Eu probabil nu-l voi primi niciodată”.

Obama a câştigat premiul la doar nouă luni de la preluarea funcţiei prezidenţiale, pentru „eforturile extraordinare depuse în vederea consolidării diplomaţiei internaţionale şi a cooperării între popoare”.

La un alt miting înainte de a doua sa victorie electorală, din 2024, el le-a spus susţinătorilor săi din Detroit: „Dacă mă numeam Obama, aş fi primit Premiul Nobel în 10 secunde”.

Totodată, în februarie 2025, în timpul unei întâlniri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, el a declarat:

„Nu-mi vor acorda niciodată Premiul Nobel pentru Pace. Îl merit, dar nu mi-l vor da niciodată”.

