De frică de Trump, Franța a mutat ziua Summitului G7. Ce vrea să evite Macron

Franța ia în considerare să amâne începerea summitului Grupului celor Șapte pentru a evita declanșarea tensiunilor cu Casa Albă din cauza unor evenimente planificate pe care le are președintele Donald Trump.

Summitul G7 era programat să înceapă pe 14 iunie 2026, cu Emmanuel Macron ca gazdă. Însă, pe 14 iunie se întâmplă două evenimente în Statele Unite: este ziua drapelului american și ziua de naștere al președintelui Donald Trump, care împlinește 80 de ani.

Summitul G7 ar putea fi amânat

Doi oficiali anonimi au declarat pentru POLITICO că summitul G7 ar putea fi amânat pentru 15 iunie și ar putea dura până pe 17 iunie. În plus, Donald Turmp a anunțat încă din octombrie că va fi o „mare luptă UFC” găzduită chiar de Casa Albă pe 14 iunie, cu ocazia zilei sale de naștere. Evenimentul grandios ar putea atrage până la 5.000 de spectatori.

Biroul președintelui francez Emmanuel Macron a negat că confirme reprogramarea summitului. Franța va găzdui anul acesta summitul G7, asta după ce președintele Trump a cerut readucerea Rusiei în grup după ce a fost suspendată în 2014, ca urmare a anexării peninsulei ucrainene Crimeea.

Certuri între Trump și Macron

Anterior, Donald Trump l-a ironizat pe Emmanuel Macron când a dezvăluit cum liderul francez îl implora pe liderul de la Casa Albă să nu transmită populației Franței despre creșterea prețurilor la medicamente.

Liderul de la Champ-Elisee, vizibil supărat, i-a făcut observație liderului de la Casa Albă pentru că „s-a îndepărtat” treptat de aliații NATO din Europa.

