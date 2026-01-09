Prima pagină » Știri externe » De frică de Trump, Franța a mutat ziua Summitului G7. Ce vrea să evite Macron

De frică de Trump, Franța a mutat ziua Summitului G7. Ce vrea să evite Macron

09 ian. 2026, 19:55, Știri externe
De frică de Trump, Franța a mutat ziua Summitului G7. Ce vrea să evite Macron

Franța ia în considerare să amâne începerea summitului Grupului celor Șapte pentru a evita declanșarea tensiunilor cu Casa Albă din cauza unor evenimente planificate pe care le are președintele Donald Trump. 

Summitul G7 era programat să înceapă pe 14 iunie 2026, cu Emmanuel Macron ca gazdă. Însă, pe 14 iunie se întâmplă două evenimente în Statele Unite: este ziua drapelului american și ziua de naștere al președintelui Donald Trump, care împlinește 80 de ani.

Summitul G7 ar putea fi amânat

Doi oficiali anonimi au declarat pentru POLITICO că summitul G7 ar putea fi amânat pentru 15 iunie și ar putea dura până pe 17 iunie. În plus, Donald Turmp a anunțat încă din octombrie că va fi o „mare luptă UFC” găzduită chiar de Casa Albă pe 14 iunie, cu ocazia zilei sale de naștere. Evenimentul grandios ar putea atrage până la 5.000 de spectatori.

Biroul președintelui francez Emmanuel Macron a negat că confirme reprogramarea summitului. Franța va găzdui anul acesta summitul G7, asta după ce președintele Trump a cerut readucerea Rusiei în grup după ce a fost suspendată în 2014, ca urmare a anexării peninsulei ucrainene Crimeea.

Certuri între Trump și Macron

Anterior, Donald Trump l-a ironizat pe Emmanuel Macron când a dezvăluit cum liderul francez îl implora pe liderul de la Casa Albă să nu transmită populației Franței despre creșterea prețurilor la medicamente.

Liderul de la Champ-Elisee, vizibil supărat, i-a făcut observație liderului de la Casa Albă pentru că „s-a îndepărtat” treptat de aliații NATO din Europa.

Autorul recomandă: Trump îi ia peste picior pe Macron și dezvăluie discuțiile din negocierile pe tarifele la medicamente: „Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor”

Recomandarea video

Citește și

DIPLOMAȚIE La nici o săptămână de la capturarea lui Maduro, noul președinte al Venezuelei cere voie să se ducă în SUA. Ce vrea Delcy Rodriguez de la Trump
20:46
La nici o săptămână de la capturarea lui Maduro, noul președinte al Venezuelei cere voie să se ducă în SUA. Ce vrea Delcy Rodriguez de la Trump
EXTERNE Președintele Poloniei oprește prin veto legea UE care „cenzura” internetul: „Nu înființăm Ministerului Adevărului din romanul „1984” al lui Orwell”
20:02
Președintele Poloniei oprește prin veto legea UE care „cenzura” internetul: „Nu înființăm Ministerului Adevărului din romanul „1984” al lui Orwell”
ENERGIE Sancțiunile lovesc mașinăria de război a Rusiei: producția de petrol a scăzut masiv în decembrie, cea mai mare cădere din ultimele 18 luni
19:19
Sancțiunile lovesc mașinăria de război a Rusiei: producția de petrol a scăzut masiv în decembrie, cea mai mare cădere din ultimele 18 luni
PACE ÎN UCRAINA După Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni cere UE să negocieze cu Rusia: Întrebarea e cine o va face
18:58
După Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni cere UE să negocieze cu Rusia: Întrebarea e cine o va face
ACTUALITATE Malpraxis sinistru. O italiancă a fost supusă ani de zile unui tratament extrem de agresiv pentru a învinge un cancer inexistent
18:36
Malpraxis sinistru. O italiancă a fost supusă ani de zile unui tratament extrem de agresiv pentru a învinge un cancer inexistent
CONTROVERSĂ Un lider al opoziției din Franța cere retragerea țării din NATO
17:56
Un lider al opoziției din Franța cere retragerea țării din NATO
Mediafax
România avea una dintre cele mai mici taxe pe proprietate din UE. Cum ne comparăm cu vecinii europeni
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Cancan.ro
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
Unicul locuitor al unui sat din Alba, izolat din cauza zăpezii. Polițiștii i-au dus medicamente și alimente
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
De ce cărțile bune primesc recenzii de doar 3 stele?
TURISM Turismul românesc încheie un an pe minus. Salvarea operatorilor vine tot din Occident
21:07
Turismul românesc încheie un an pe minus. Salvarea operatorilor vine tot din Occident
FLASH NEWS Lia Olguța Vasilescu îl confruntă pe Bolojan în privința noilor taxe: „Nu acceptă niciun primar, indiferent de partidul din care face parte”
20:53
Lia Olguța Vasilescu îl confruntă pe Bolojan în privința noilor taxe: „Nu acceptă niciun primar, indiferent de partidul din care face parte”
TURISM Un val mare de credincioși români a „inundat” Muntele Athos de Crăciun. Număr record de vizitatori în 2025
20:41
Un val mare de credincioși români a „inundat” Muntele Athos de Crăciun. Număr record de vizitatori în 2025
DEZVĂLUIRI Patrick Andre de Hillerin îi explică lui Nicușor Dan de ce „cascadoria” de PR în aer s-a sfârșit în dezastru: „Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial”
20:29
Patrick Andre de Hillerin îi explică lui Nicușor Dan de ce „cascadoria” de PR în aer s-a sfârșit în dezastru: „Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial”
FINANCIAR Chiria, un lux pentru tinerii la început de drum. Părerea lor despre traiul pe cont propriu: „Cu chiu, cu vai”
19:54
Chiria, un lux pentru tinerii la început de drum. Părerea lor despre traiul pe cont propriu: „Cu chiu, cu vai”
REACȚIE Petrișor Peiu (AUR) avertizează că România ignoră problemele economice interne în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate
19:52
Petrișor Peiu (AUR) avertizează că România ignoră problemele economice interne în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate

Cele mai noi

Trimite acest link pe