Melania Trump arată SUPERB de Halloween 2025 la Casa Albă. Ținuta Primei Doamne e o pledoarie adusă eleganței clasice

Prima doamnă, Melania Trump, a fost întruchiparea eleganței subtile, la evenimentul de Halloween găzduit de președintele Donald Trump la Casa Albă. Îmbrăcată într-o ținută de la brandul Marni, soția liderului SUA a demonstrat că rafinamentul clasic este o alegere perfectă chiar și de Halloween.

Melania Trump s-a făcut remarcată ca o prezență distinsă la evenimentul de la Casa Albă, unde a optat pentru un stil rafinat și, în același timp, casual.

Prima Doamnă a ales să poarte un palton lung, de culoare bej, cu o croială clasică, de la brandul de lux Marni.

Jacheta avea un element discret, din piele de culoare portocaliu tomnatic, ce-i conferea o alură modernă.

Soția liderului SUA a accesorizat ținuta cu o pereche de pantofi cu toc, bej, din piele întoarsă de la celebrul brand Manolo Blahnik, ce-i scotea în evidență ținuta.

