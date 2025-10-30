Donald Trump vrea să transforme Halloween-ul în cel mai rău coșmar al democraților. Casa Albă și progresiștii se duelează în ironii

Președintele Donald Trump începe sărbătoarea de Halloween în forță cu o serie de glume la adresa democraților care, de obicei, scandalizează opoziția progresistă din SUA.

Donald Trump a publicat pe contul de Instagram, cu doar câteva ore înainte de evenimentul de Halloween de la Casa Albă, o poză în care face aluzie la cele 30 de zile de când guvernul a intrat într-un blocaj, generat de neînțelegerile dintre republicani și democrați cu privire la fondurile alocate pentru serviciile guvernamentale.

Liderul SUA dă vina pe democrați și a publicat o imagine sugestivă: un lampion sculptat de Halloween, în dreptul căruia scrie:

„30 de zile de la blocajul cauzat de democrați”

Casa Albă a publicat cu ocazia sărbătorii de Halloween o serie de imagini în care îi ironizează pe democrați. Una dintre acestea îi înfățișează pe doi dintre liderii Partidului Democrat, Chuck Schumer și Hakeem Jeffries, care s-au opus măsurilor antimigrație a lui Trump.

Cei doi sunt reprezentați purtând pălării de tip sombrero, specifice portului tradițional mexican și mâncând tacos, o mâncare specifică din Mexic.

Unii susținători republicani au mers și mai departe și i-a înfățișat pe cei doi democrați în costum din tacos și pălării mexicane. Mai mult republicanii și-au asumat asumă satira și au scris în dreptul imaginii: „Cu toții știm cine a făcut asta”

J.D. Vance, ținta preferată a ironiilor de Halloween din partea democraților

Nici democrații nu s-au lăsat mai prejos și se pare că ținta lor preferată a fost vicepreședintele J.D. Vance pe care îl înfățișează printr-o figurină gonflabilă. În viziunea democraților Vance este supraponderal cu părul lung și ondulat. O altă țintă a satirei din partea opoziție americane a fost Robert F. Kennedy Jr., înfățișat într-o imagine făcută cu AI, alături Trump și Vance.

Imaginile fake, în care vicepreședintele „gonflabil” este reprezentat în fața Casei Albe, au devenit virale.

O altă imagine, creată cu ajutorul A.I., face aluzie la evenimentul de Halloween de la Casa Albă și reprezintă un Vance supraponderal, care vine să îl colinde pe Trump.

Foto: X

