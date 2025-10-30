Prima pagină » Știri externe » Donald Trump vrea să transforme Halloween-ul în cel mai rău coșmar al democraților. Casa Albă și progresiștii se duelează în ironii

Donald Trump vrea să transforme Halloween-ul în cel mai rău coșmar al democraților. Casa Albă și progresiștii se duelează în ironii

Ruxandra Radulescu
31 oct. 2025, 01:11, Știri externe
Donald Trump vrea să transforme Halloween-ul în cel mai rău coșmar al democraților. Casa Albă și progresiștii se duelează în ironii

Președintele Donald Trump începe sărbătoarea de Halloween în forță cu o serie de glume la adresa democraților care, de obicei, scandalizează opoziția progresistă din SUA. 

Donald Trump a publicat pe contul de Instagram, cu doar câteva ore înainte de evenimentul de Halloween de la Casa Albă, o poză în care face aluzie la cele 30 de zile de când guvernul a intrat într-un blocaj, generat de neînțelegerile dintre republicani și democrați cu privire la fondurile alocate pentru serviciile guvernamentale.

Liderul SUA dă vina pe democrați și a publicat o imagine sugestivă: un lampion sculptat de Halloween, în dreptul căruia scrie:

„30 de zile de la blocajul cauzat de democrați”

Casa Albă și Donald Trump au publicat o imagine de Halloween, în care îi critică pe democrați pentru cele 30 de zile de când guvernul a intrat într-un blocaj Foto: Instagram @White House

Casa Albă și Donald Trump au publicat o imagine de Halloween, în care îi critică pe democrați pentru cele 30 de zile de când guvernul a intrat într-un blocaj Foto: Instagram @White House

Casa Albă a publicat cu ocazia sărbătorii de Halloween o serie de imagini în care îi ironizează pe democrați. Una dintre acestea îi înfățișează pe doi dintre liderii Partidului Democrat, Chuck Schumer și Hakeem Jeffries, care s-au opus măsurilor antimigrație a lui Trump.

Cei doi sunt reprezentați purtând pălării de tip sombrero, specifice portului tradițional mexican și mâncând tacos, o mâncare specifică din Mexic.

Casa Albă îi satirizează pe liderii democrați, Hakeem Jeffries și Chuck Schumer, reprezentați cu pălărie sombrero, mâncând tacos Foto: X

Casa Albă îi satirizează pe liderii democrați, Hakeem Jeffries și Chuck Schumer, reprezentați cu pălărie sombrero, mâncând tacos Foto: X

Unii susținători republicani au mers și mai departe și i-a înfățișat pe cei doi democrați în costum din tacos și pălării mexicane. Mai mult republicanii și-au asumat asumă satira și au scris în dreptul imaginii: „Cu toții știm cine a făcut asta”

Casa Albă îi satirizează pe liderii democrați, Hakeem Jeffries și Chuck Schumer, reprezentați cu pălărie sombrero și costum tacos Foto: X

Casa Albă îi satirizează pe liderii democrați, Hakeem Jeffries și Chuck Schumer, reprezentați cu pălărie sombrero și costum tacos Foto: X

J.D. Vance, ținta preferată a ironiilor de Halloween din partea democraților

Nici democrații nu s-au lăsat mai prejos și se pare că ținta lor preferată a fost vicepreședintele J.D. Vance pe care îl înfățișează printr-o figurină gonflabilă. În viziunea democraților Vance este supraponderal cu părul lung și ondulat. O altă țintă a satirei din partea opoziție americane a fost Robert F. Kennedy Jr., înfățișat într-o imagine făcută cu AI, alături Trump și Vance.

Imagine FAKE, creată cu AI, în care democrații îi ironizează pe Robert F. Kennedy Jr, J.D. Vance și Trump Foto: X

Imagine FAKE, creată cu AI, în care democrații îi ironizează pe Robert F. Kennedy Jr, J.D. Vance și Trump Foto: X

Imaginile fake, în care vicepreședintele „gonflabil” este reprezentat în fața Casei Albe, au devenit virale.

Imagine FAKE, creată cu AI, cu J.D. Vance ca păpușă gonflabilă în fața Casei Albe foto: X

Imagine FAKE, creată cu AI, cu J.D. Vance ca păpușă gonflabilă în fața Casei Albe foto: X

O altă imagine, creată cu ajutorul A.I., face aluzie la evenimentul de Halloween de la Casa Albă și reprezintă un Vance supraponderal, care vine să îl colinde pe Trump.

Imagine FAKE, creată cu AI, cu J.D. Vance supraponderal venit la colindat la Casa Albă Foto:X

Imagine FAKE, creată cu AI, cu J.D. Vance supraponderal venit la colindat la Casa Albă Foto:X

Foto: X

Recomandarea autorului:

Mediafax
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani
Digi24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Cancan.ro
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Tarifele vamale pentru China vor fi reduse. Anunțul făcut de Donald Trump