Decizie controversată. O școală de top din Austria a interzis hârtia igienică

Academia de Afaceri din Blundenz, Austria, a rămas fără hârtie igienică la toalete, încă de săptămâna trecută. Decizia controversată a fost luată de conducerea școlii ca răspuns la actele de vandalism, provocate de un trend pe rețelele sociale, care ar fi provocat deja „pagube considerabile”, potrivit Antena 3 CNN.

Directoarea instituției a luat măsuri pentru ca zilnic găsea capace de toaletă rupte, toalete înfundate cu hârtie igienică, chiuvete distruse și suporturi pentru prosoape sparte. Conducerea a decis ca hârtia igienică să fie îndepărtată și a cerut cursanților să vină cu ea de acasă.

Școala din Austria care a interzis hârtia igienică, ce a dus la această decizie

HAK (Academia Comercială Superioară) se confruntă cu problema aceasta încă din luna decembrie. Toaletele care au fost vandalizate acolo nu sunt un incident izolat, iar acest lucru are loc de ceva timp în mai multe școli din Vorarlberg, spune directoarea școlii.

Ea speră acum să țină situația sub control cu ajutorul elevilor și consideră că incidentele sunt legate de o tendință promovată pe TikTok.

Pagubele produse sunt enorme, iar autoritatea educațională a emis un avertisment în noiembrie în legătură cu așa-numita „Provocare a toaletelor”. Provocarea încurajează elevii prin intermediul TikTok să deterioreze sau să murdărească toaletele școlilor și apoi să filmeze și să posteze imaginile.

