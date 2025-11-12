Prima pagină » Știri externe » Decizie fără precedent. Bancherii elvețieni vor avea salariile mai mici decât ale profesorilor de școală generală

12 nov. 2025, 17:45, Știri externe
Salariile directorilor de bancă din Elveția sunt sub presiune. Vremurile în care directorii de la Credit Suisse câștigau aproximativ 200.000 de franci elvețieni pe an au apus. La momentul schimbării locului de muncă, candidații trebuie să se aștepte la reduceri salariale de 30% sau mai mult.

Sectorul bancar din Elveția se confruntă cu schimbări semnificative în privința remunerării personalului. Directorii de bancă, care înainte se bucurau de salarii generoase, se confruntă acum cu o presiune tot mai mare asupra veniturilor lor.

Directorii de bancă vor avea salariile mai mici decât ale profesorilor din școala generală

În trecut, băncile plăteau angajaților cu aproape 30% mai mult decât companiile din economia reală pentru poziții comparabile. Situația aceasta privilegiată se erodează rapid, iar deși funcțiile de top în domeniile specializate se plătesc în continuare cu sume mari, salariile directorilor de nivel mediu sunt acum sub presiune.

La Credit Suisse, un director câștiga în jur de 200.000 de franci elvețieni pe an. Acum, la alte bănci, intervalele salariale pentru aceste poziții sunt între 150.000 și 170.000 de franci, cu o tendință descendentă. La banca privată Julius Bär, salariile pot fi chiar mai mici, între 130.000 și 140.000 de franci.

„Presiunea asupra angajaților bancari a crescut fără îndoială”, Michael von Felten, președintele Asociației Personalului Bancar Elvețian (SBPV), a confirmat această tendință.

Salariile profesorilor au ajuns să fie mai mari

Dispariția Credit Suisse și reducerile de personal în alte bănci au intensificat concurența de pe piața muncii din sectorul bancar. Acest lucru a permis băncilor să dicteze condițiile de angajare.

În cantonul Zürich, numărul șomerilor din sectorul bancar a atins un nou record negativ, cu 1273 de bancheri șomeri – o creștere de 100% față de 2022.

În timp ce salariile din sectorul bancar sunt sub presiune, cele din sectorul public cresc. Profesorii din școala primară și grădiniță din cantonul Zürich au un salariu de început de 98.915 franci elvețieni pe an. După zece ani de experiență, câștigă deja peste 130.000 de franci anual.

