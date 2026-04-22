Detaliul care l-a făcut pe un politician din Turcia viral. Oamenii nu își mai pot lua ochii de la fața lui 

Un om politic din Turcia a devenit viral la nivel internațional pe rețelele sociale datorită aspectului său fizic. Acesta s-a prezentat cu o mustață mai mare decât una normală.

Mustața care l-a făcut celebru pe un politican din Turcia

Orhan Avci, care a devenit recent președintele partidului Huzur în districtul Karlıova din provincia estică turcă Bingöl, a distribuit recent o fotografie cu noua sa înfățișare, alături de președintele provinciei, Sait Mocu, relatează Antena 3 CNN.

Atenția s-a îndreptat către mustața lui Avci care este una impresionantă. Aceasta este atât de deasă încât distrage imediat atenția de la capul său care nu prezintă niciun fir de păr. Oamenii din Turcia nu s-au declarat impresionați pentru numirea sa în funcția de președinte al partidului Huzur, ci mai degrabă s-au amuzat pe seama mustății sale: „Are o față pe mustața aia”, au glumit internauții pe rețelele sociale.

„Nu s-a terminat pandemia? De ce mai poartă mască?”, a mai spus cineva. „Gura lui este mai cenzurată decât dosarele Epstein”, a comentat o altă persoană.

Motto-ul conduceri sale este „Un cuvânt nou, o voce nouă”, prin asta el vrea să întărească unitatea și solidaritatea în regiunea turco-kurdă Bingöl, dar oamenii par deocamdată mai concentrați pe mustața aspectul său.

