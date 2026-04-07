Dezvăluiri ucrainene despre cum Rusia oferă sprijin Iranului. Informațiile au fost folosite pentru atacuri asupra bazelor SUA

Potrivit unor rapoarte făcute publice de serviciile de informații ale Ucrainei, sateliții Rusiei au realizat zeci de imagini detaliate ale instalațiilor militare și ale siturilor critice din Orientul Mijlociu pentru a ajuta regimul iranian să atace forțele SUA și aliații acesteia. Mai mult, hackerii ruși și cei iranieni colaborau în domeniul cibernetic, scrie Reuters.

Conform rapoartelor ucrainene, sateliții rusești ar fi efectuat cel puțin 24 de inspecții detaliate asupra a cel puțin 46 de obiective (baze militare, aeroporturi, câmpuri petroliere) din 11 țări în perioada 21-31 martie. Concluziile rapoartelor ucrainene, analizate de Reuters, au scos la iveală și colaborarea dintre hackerii ruși și cei iranieni.

Care sunt țările spionate de Rusia prin satelit

Nouă scanări din satelit au acoperit părți din Arabia Saudită, inclusiv cinci deasupra orașului militar Regele Khalid, de lângă Hafar Al-Batin, în ceea ce pare a fi un efort de a localiza elemente ale sistemului de apărare aeriană THAAD, fabricat în SUA, se arată în evaluarea ucraineană.

Mai multe zone din Turcia, Iordania, Kuweit și Emiratele Arabe Unite au fost, de asemenea, supravegheate prin satelit de cel puțin două ori. Mai mult, locuri din Israel, Qatar, Irak, Bahrain și Centrul de Sprijin Naval Diego Garcia au fost scanate o singură dată cu ajutorul sateliților.

În evaluarea serviciilor de informații ucrainene se arată că sateliții rusești supraveghează în mod constant activitatea din Strâmtoarea Ormuz, unde Teheranul a impus o blocadă de facto tuturor navelor, cu excepția celor care aparțin țărilor „neostile”.

Care sunt reacțiile părților implicate în conflict

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Olivia Wales, a precizat că niciun factor extern nu poate afecta succesul operațiunii Statelor Unite asupra Iranului. De cealaltă parte, nici ministrul de externe al Iranului și nici cel al Rusiei nu au răspuns unei solicitări de comentarii. Liderii țărilor europene i-au cerut secretarului de Stat Marco Rubio să organizeze o reuniune G7 pe această temă, dar Rubio nu a răspuns acuzațiilor aduse de ucraineni.

Evaluarea ucraineană a precizat că schimbul de imagini din satelit este organizat prin intermediul unui canal de comunicații permanent utilizat de Rusia și Iran și ar putea fi facilitat și de spioni militari ruși staționați la Teheran.

Colaborare în spațiul cibernetic

Grupurile de hackeri controlate de Iran au început să își intensifice operațiunile încă de la sfârșitul lunii februarie și au vizat în principal infrastructura critică și companiile de telecomunicații din Golf.

Recomandările autorului: