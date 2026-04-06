Donald Trump a dezvăluit când s-a produs ruptura dintre SUA și NATO: „Totul a început cu Groenlanda"

În cadrul conferinței de presă de la Casa Albă de luni, 6 aprilie, președintele american a oferit o explicație directă pentru tensiunile fără precedent cu aliații europeni. Donald Trump a spus că viitorul relației dintre Statele Unite și NATO depinde de controlul asupra Groenlandei.

În declarațiile făcute către presă luni seara, Trump a afirmat că rădăcina conflictului cu aliații europeni este dată de refuzul Danemarcei și al țărilor europene de a ceda Groenlanda către SUA.

„Totul a început cu, dacă vreți să știți adevărul, Groenlanda. Vrem Groenlanda. Ei nu vor să ne-o dea. Și eu am spus: «La revedere»”.

Această declarație a venit într-un moment în care Trump și-a exprimat „marea dezamăgire” față de NATO deoarece statele membre au refuzat să ofere acces la baze militare pentru atacuri în Iran și au ezitat să sprijine redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Pe 1 aprilie, Donald Trump a precizat că ia foarte serios în calcul să retragă Statele Unite din Alianța Nord-Atlantică dacă aliații nu își schimbă abordarea.

