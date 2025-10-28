Prima pagină » Știri externe » Din Japonia, Trump anunță o investiție uriașă în America. 490 de miliarde de dolari în energie și semiconductori. Ce prevede acordul

Din Japonia, Trump anunță o investiție uriașă în America. 490 de miliarde de dolari în energie și semiconductori. Ce prevede acordul

28 oct. 2025, 13:38, Știri externe
Din Japonia, Trump anunță o investiție uriașă în America. 490 de miliarde de dolari în energie și semiconductori. Ce prevede acordul

Statele Unite și Japonia vor semna acorduri de investiții în valoare de 490 de miliarde de dolari, a anunțat, marți, secretarul american al Comerțului Howard Lutnick.

În timpul întâlnirii administrației Trump cu liderii de afaceri de la Tokyo, oficialul a transmis:

„Sunt incredibil de mândru să anunț că, în această seară, vom semna o investiție de 490 de miliarde de dolari. Îmi pare rău că nu am ajuns la 500 de miliarde de dolari – am rămas puțin în urmă, dar vom ajunge acolo.“

Potrivit secretarului american, aceste acorduri au fost impulsionate de Inițiativa Japoneză pentru Investiții Strategice, creată ca parte a acordului comercial dintre președintele american Donald Trump și Japonia.

„Acesta a fost motivul fundamental pentru care am reușit să încheiem toate aceste tranzacții astăzi. Angajamentele asigură securitatea economică și națională a Statelor Unite ale Americii.“, a mai subliniat Howard Lutnick.

Unde vor merge banii

„Vom dezvolta domeniul energetic, vom dezvolta domeniul energei nucleare, sectorul semiconductorilor și vom consolida întregul lanț de aprovizionare intern.”, a anunțat oficialul american.

Investițiile din partea mai multor companii japoneze vor mai merge și în domeniul serviciilor de inginerie și construcții și infrastructurii de inteligență artificială.

Trump a stat în apropiere, în timp ce directorii generali ai fiecărei companii s-au fotografiat cu președintele și au arătat acordurile lor de investiții. Printre companii se numără Westinghouse, GE Vernova, Bechtel, Softbank, Toshiba, Entra1, The Carrier Corporation, Kinder Morgan, Mitsubishi Electric, TDK, Fujikura și Murata Manufacturing Company.

Secretarul american Howard Lutnick a dezvăluit că acordurile vor include investiția Westinghouse de până la 100 de miliarde de dolari, investiția GE Vernova de 100 de miliarde de dolari, investiția Bechtel de până la 25 de miliarde de dolari și investiția Softbank de până la 25 de miliarde de dolari, printre altele.

Lutnick a spus că Hitachi se află, de asemenea, pe listă dar nu a decis încă o cifră.

„Tot ce trebuie să facă este să adauge încă 10 (miliarde de dolari) și vom reuși”, a spus Lutnick.

La rândul său, Donald Trump a transmis că acordul va fi în beneficiul ambelor țări.

„Acordul comercial istoric semnat astăzi cu prim-ministrul și acordurile cu sectorul privat semnate cu câteva momente în urmă vor crește și mai mult comerțul nostru.” „Va fi foarte bine. Va fi grozav pentru toată lumea.”, a transmis Trump.

Luna trecută, Casa Albă a anunțat un acord comercial-cadru cu Japonia, care includea un angajament de 550 de miliarde de dolari pentru investiții „către industrii critice importante” pentru securitatea națională și economică a Statelor Unite. SUA și Japonia au convenit că importurile japoneze vor fi impozitate cu o cotă tarifară de 15% prin intermediul acordului comercial respectiv.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

După Malaezia, Trump dansează și în fața trupelor SUA din Japonia și anunță: „Era războiului woke s-a ÎNCHEIAT“

Prima femeie premier a Japoniei îl face pe Trump fericit: îi face cadou o trusă de golf. Urmărește primirea fastuoasă a Președintelui SUA în Tokyo

Mediafax
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
De ce o pagină de pe Wikipedia a fost blocată pentru editare
ACTUALITATE Valentin Stan: Sunt anumite personaje în EUROPA care vor ca războiul să continue
13:55
Valentin Stan: Sunt anumite personaje în EUROPA care vor ca războiul să continue
FINANCIAR Noua regulă care vine în ajutorul românilor cu CREDITE de nevoi personale. Cum pot renunța la împrumut fără penalități
13:54
Noua regulă care vine în ajutorul românilor cu CREDITE de nevoi personale. Cum pot renunța la împrumut fără penalități
CINEMA Documentarul lansat pe Netflix în octombrie, care le-a făcut pielea de găină românilor. Mulți nu l-au putut privi: „Imposibil de privit”
13:50
Documentarul lansat pe Netflix în octombrie, care le-a făcut pielea de găină românilor. Mulți nu l-au putut privi: „Imposibil de privit”
ECONOMIE Care sunt planurile gigantului Carrefour după ce pleacă din România. Retailerul intră pe o piață în plină expansiune
13:32
Care sunt planurile gigantului Carrefour după ce pleacă din România. Retailerul intră pe o piață în plină expansiune
POLITICĂ S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole
13:29
S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole
SPORT Cine preia Juventus Torino? Igor Tudor a fost DEMIS de la gruparea italiană
13:29
Cine preia Juventus Torino? Igor Tudor a fost DEMIS de la gruparea italiană