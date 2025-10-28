Din Japonia, Trump anunță o investiție uriașă în America. 490 de miliarde de dolari în energie și semiconductori. Ce prevede acordul

Statele Unite și Japonia vor semna acorduri de investiții în valoare de 490 de miliarde de dolari, a anunțat, marți, secretarul american al Comerțului Howard Lutnick.

În timpul întâlnirii administrației Trump cu liderii de afaceri de la Tokyo, oficialul a transmis:

„Sunt incredibil de mândru să anunț că, în această seară, vom semna o investiție de 490 de miliarde de dolari. Îmi pare rău că nu am ajuns la 500 de miliarde de dolari – am rămas puțin în urmă, dar vom ajunge acolo.“

Potrivit secretarului american, aceste acorduri au fost impulsionate de Inițiativa Japoneză pentru Investiții Strategice, creată ca parte a acordului comercial dintre președintele american Donald Trump și Japonia.

„Acesta a fost motivul fundamental pentru care am reușit să încheiem toate aceste tranzacții astăzi. Angajamentele asigură securitatea economică și națională a Statelor Unite ale Americii.“, a mai subliniat Howard Lutnick.

Unde vor merge banii

„Vom dezvolta domeniul energetic, vom dezvolta domeniul energei nucleare, sectorul semiconductorilor și vom consolida întregul lanț de aprovizionare intern.”, a anunțat oficialul american.

Investițiile din partea mai multor companii japoneze vor mai merge și în domeniul serviciilor de inginerie și construcții și infrastructurii de inteligență artificială.

Trump a stat în apropiere, în timp ce directorii generali ai fiecărei companii s-au fotografiat cu președintele și au arătat acordurile lor de investiții. Printre companii se numără Westinghouse, GE Vernova, Bechtel, Softbank, Toshiba, Entra1, The Carrier Corporation, Kinder Morgan, Mitsubishi Electric, TDK, Fujikura și Murata Manufacturing Company.

Secretarul american Howard Lutnick a dezvăluit că acordurile vor include investiția Westinghouse de până la 100 de miliarde de dolari, investiția GE Vernova de 100 de miliarde de dolari, investiția Bechtel de până la 25 de miliarde de dolari și investiția Softbank de până la 25 de miliarde de dolari, printre altele.

Lutnick a spus că Hitachi se află, de asemenea, pe listă dar nu a decis încă o cifră.

„Tot ce trebuie să facă este să adauge încă 10 (miliarde de dolari) și vom reuși”, a spus Lutnick.

La rândul său, Donald Trump a transmis că acordul va fi în beneficiul ambelor țări.

„Acordul comercial istoric semnat astăzi cu prim-ministrul și acordurile cu sectorul privat semnate cu câteva momente în urmă vor crește și mai mult comerțul nostru.” „Va fi foarte bine. Va fi grozav pentru toată lumea.”, a transmis Trump.

Luna trecută, Casa Albă a anunțat un acord comercial-cadru cu Japonia, care includea un angajament de 550 de miliarde de dolari pentru investiții „către industrii critice importante” pentru securitatea națională și economică a Statelor Unite. SUA și Japonia au convenit că importurile japoneze vor fi impozitate cu o cotă tarifară de 15% prin intermediul acordului comercial respectiv.

