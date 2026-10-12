Directorul unei școli și un profesor au fost împușcați în Franța. Un elev de 14 ani a fost arestat

Directorul școlii gimnaziale „Joseph-Lakanal” din Aubagne, în sudul Franței, și un profesor au fost răniți prin împușcare luni dimineață, 12 octombrie, în interiorul instituției. Un elev de 14 ani a fost arestat, fiind suspectat că a deschis focul. Rănile celor doi nu le pun viața în pericol, iar niciun elev nu a fost rănit. Autoritățile au precizat că incidentul nu are legătură cu protestele studențești care au loc în Franța.

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Directorul și profesorul, răniți în atacul armat din Aubagne

Directorul școlii, în vârstă de 53 de ani, a fost împușcat în șoldul drept cu o pușcă, în timp ce profesorul, în vârstă de 37 de ani, a fost rănit la coapsă. Potrivit informațiilor publicate de BFMTV, profesorul a fost lovit de un ricoșeu.

Martorii au relatat că s-au auzit cel puțin patru focuri de armă în incinta școlii gimnaziale Joseph-Lakanal din Aubagne, localitate din departamentul Bouches-du-Rhône.

Cei doi răniți au primit îngrijiri medicale la fața locului. Potrivit unei surse apropiate anchetei, rănile lor nu le pun viața în pericol.

Un băiat de 14 ani, elev al școlii, a fost arestat și este suspectat că a deschis focul.

Anchetă pentru tentativă de omor după atacul din școala Lakanal

Parchetul din Marsilia a deschis o anchetă pentru „tentativă de omor”, potrivit BFMTV. Procurorul din Marsilia s-a deplasat la fața locului.

În fața școlii s-au adunat numeroși părinți, alarmați de vestea atacului armat. La fața locului se află prefectul departamentului Bouches-du-Rhône, primarul din Aubagne și reprezentanți ai autorităților din domeniul educației.

Primarul Jean-Pierre Squillari a confirmat că niciun elev nu a fost rănit.

Autoritățile au precizat că atacul nu are nicio legătură cu protestele elevilor și studenților care au loc în Franța. De asemenea, școala nu fusese afectată de blocajele organizate în cadrul manifestațiilor.

Miniștrii francezi merg la Aubagne după incidentul armat

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, ministrul Educației Naționale, Édouard Geffray, și ministrul delegat pentru Educație Profesională și Ucenicie, Sabrina Roubache, sunt așteptați la Aubagne luni după-amiază.

Édouard Geffray a condamnat atacul, pe care l-a descris drept un „act inacceptabil”.

„În fața acestui nou atac, sistemul național de învățământ va rămâne, ca întotdeauna, unit și puternic, sprijinind o comunitate educațională care a fost testată sever”, a scris ministrul pe platforma X.

Geffray a afirmat că incidentul reflectă, în opinia sa, creșterea violenței în societatea franceză.