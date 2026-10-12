Protestele din Franța continuă. Polițiști răniți de focuri de mortier, incendii și blocaje în mai multe orașe. Mesajul lui Emmanuel Macron

Protestele elevilor de liceu și ale studenților continuă luni în Franța, unde mai multe instituții de învățământ sunt blocate, iar în unele orașe au fost raportate incendii și confruntări. La Marsilia, un polițist a fost rănit la gât de un foc de mortier, iar la Reims, doi reprezentanți ai autorităților au fost răniți în incidente similare. Președintele Emmanuel Macron a transmis că nemulțumirile tinerilor trebuie ascultate, dar a condamnat violențele și a cerut ca mobilizarea să se desfășoare „cu calm și ordine”.

Incidente și incendii în mai multe orașe

Aproximativ zece licee din Rennes sunt afectate de blocaje, iar în fața mai multor instituții de învățământ au fost raportate incendii și acte de violență, potrivit prefecturii din Bretania și Ille-et-Vilaine citată de BMFTV. Forțele de ordine și pompierii au intervenit în zonele afectate, iar autoritățile le-au cerut locuitorilor să le evite.

La Marsilia, un polițist a fost rănit la gât de un foc de mortier în fața liceului Saint-Exupéry. Acesta a fost transportat la spital de pompierii marinei.

Incidente au fost raportate și la Reims, unde doi reprezentanți ai autorităților din regiunea Grand Est au fost răniți de focuri de mortier în apropierea liceului Arago. Până la momentul anunțului, nicio persoană nu fusese arestată în acest caz.

În Mérignac, în departamentul Gironde, o unitate de poliție antirevoltă a fost desfășurată în apropierea școlilor, după ce un grup de aproximativ 12 elevi de liceu a incendiat coșuri de gunoi. Personalul didactic i-a adus treptat pe elevi în interiorul instituțiilor de învățământ.

Blocaje la licee și universități

Mobilizarea continuă și în Paris, unde accesul în clădirea liceului Victor Duruy, din arondismentul 7, a fost complet blocat, potrivit instituției.

La Universitatea Paris Cité, studenții au continuat protestul în fața campusului din arondismentul 6. În același timp, campusul Cordeliers, care găzduiește studenți la medicină, a fost blocat, iar manifestanții au ridicat o baricadă din deșeuri.

Blocajele au stârnit îngrijorări în rândul celor peste 10.000 de studenți la medicină care susțin luni examenul național de admitere la rezidențiat. Organizatorii trebuie să se asigure că probele se desfășoară în condiții corespunzătoare în toate centrele, întrucât perturbarea unui singur centru poate duce la anularea examenului la nivel național.

Totuși, studenții din anul șase au putut susține examenul în această dimineață la campusul Bichat din Paris, care nu era afectat de blocaje.

Protestele au dus la închiderea mai multor campusuri universitare din zona Lille, inclusiv Cité Scientifique, Pont-de-Bois, Moulins și Roubaix Gare. Măsura vizează și alte instituții universitare din regiune, iar închiderea administrativă urmează să continue și marți.

La Marsilia, campusul Canebière al Universității Aix-Marseille a fost, de asemenea, blocat.

273 de persoane reținute la Paris de la începutul mobilizării

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a anunțat că 273 de persoane au fost reținute în capitală în legătură cu evenimentele din perioada 29 septembrie – 8 octombrie. Dintre acestea, 188 sunt minori, reprezentând aproximativ 63% din total, iar 85 sunt adulți. Majoritatea minorilor au 15 sau 16 ani și nu figurează anterior în evidențele poliției sau ale sistemului judiciar.

În paralel, două persoane au fost arestate și reținute în cazul agresării unei tinere polițiste stagiare, la Paris, pe 1 octombrie. Potrivit procurorului, una dintre ele este suspectată că a trântit-o la pământ, iar cealaltă că a filmat incidentul.

Imaginile cu agresiunea, în care polițista este doborâtă cu piciorul, au circulat pe scară largă pe rețelele sociale. Un adolescent de 15 ani suspectat de implicare în atac urmează să se prezinte în fața tribunalului pentru minori pe 23 februarie.

Autoritățile judiciare au anunțat și deschiderea a opt anchete privind presupuse acte de violență comise de polițiști în timpul manifestațiilor din Paris. Alte două anchete au fost încredințate structurilor de etică ale secțiilor de poliție din capitală.

Emmanuel Macron condamnă violențele și cere ordine

Președintele Emmanuel Macron a comentat luni mobilizarea elevilor și a studenților, afirmând că nemulțumirile acestora trebuie luate în serios, dar că protestele trebuie să se desfășoare fără violențe.

„Este un lucru bun că elevii de liceu se exprimă, reflectă asupra viitorului lor, asupra îmbunătățirii condițiilor lor de învățare”, a declarat Macron la Salonul Auto de la Paris.

Șeful statului a subliniat însă că manifestațiile trebuie să aibă loc „cu calm și într-un mod ordonat” și a condamnat incidentele violente.

„Evident că nu pot justifica o parte din violențele la care am fost martori. Este inacceptabil”, a afirmat președintele francez, adăugând că, pentru ca lucrurile să avanseze, „avem nevoie de ordine și respect”.

Macron a susținut că autoritățile lucrează la problemele semnalate de tineri, dar a avertizat că soluțiile nu pot fi anunțate de la o zi la alta.

„Toate aceste probleme necesită timp, consultare și respect”, a declarat el. „Lucrurile progresează, dar nu vom sări în sus ca niște capre care anunță lucruri noi în fiecare zi. Trebuie să le facem”, a adăugat președintele.

Guvernul anunță măsuri pentru licee

În contextul protestelor, guvernul francez a anunțat începerea desfășurării a 3.000 de profesori suplinitori în liceele care au cea mai mare nevoie de personal.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, a declarat că măsura a început să fie pusă în aplicare luni dimineață. Ea a precizat că nu este vorba despre profesori disponibili care au fost pur și simplu uitați, ci despre accelerarea unui mecanism de repartizare a personalului.

Anunțul a fost primit cu scepticism de Sophie Vénétitay, secretarul general al sindicatului SNES-FSU. Aceasta a avertizat că apelarea la rezerva de suplinitori ar putea provoca o lipsă de personal până la sfârșitul anului școlar.

Premierul Sébastien Lecornu a anunțat, la rândul său, că peste 76.500 de elevi au participat la consultarea online lansată de guvern pentru a identifica problemele din licee.

Potrivit primelor rezultate prezentate de premier, 71% dintre contribuții menționează organizarea timpului școlar, 51% semnalează dificultăți legate de clădiri și condițiile materiale, iar 28,5% vizează absențele profesorilor și înlocuirea acestora. Dimensiunea claselor și dificultățile legate de orientarea școlară și de sistemul Parcoursup se numără, de asemenea, printre preocupările elevilor.

Sindicatele cer continuarea mobilizării

Sindicatele și organizațiile elevilor susțin continuarea protestelor și cer autorităților să răspundă nemulțumirilor legate de condițiile de studiu și de accesul la învățământul superior.

Sophie Binet, secretarul general al CGT, a făcut apel la grevă și manifestații pentru marți, în cadrul unei noi etape a mobilizării. Ea a afirmat că protestele vor continua atât timp cât guvernul nu răspunde revendicărilor.

Binet a respins și acuzațiile potrivit cărora La France Insoumise ar instrumentaliza politic mișcarea studențească. În opinia sa, amploarea nemulțumirilor reflectă probleme concrete, inclusiv degradarea condițiilor de studiu și dificultățile întâmpinate de elevi în sistemul Parcoursup.