Disidenții ruși din exil, ținta unei „anchete penale” a FSB. Peskov: „Agențiile noastre SPECIALE iau măsurile necesare”

15 oct. 2025, 19:38, Știri externe
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că lansează o nouă anchetă penală împotriva a 23 de disidenți ruși în exil, acuzați că au format o „organizație teroristă” și complotează să preia puterea.

Fostul magnat al petrolului Mihail Hodorkovski a fost numit liderul al presupusului complot.

Anunțul FSB a venit după ce Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a votat să creeze o „platformă pentru dialog” cu oponenții din exil ai președintelui rus Vladimir Putin.

Inițiativa Consiliului Europei ar trebui să ajute disidenții ruși să treacă peste divergențe – cum ar fi dezacordurile foarte publice dintre Hodorkovski și organizația regretatului Alexei Navalnîi, notează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat:

„Există dușmani ai țării în țară și există dușmani ai țării în străinătate. Ei se angajează în activități ostile, iar agențiile noastre speciale iau măsurile necesare – cele pe care le consideră potrivite”.

Anunțul FSB arată că autoritățile ruse urmăresc îndeaproape activitățile criticilor regimului din exil, deși în public ei au fost descriși ca irelevanți.

Hodorkovski încă speră să se întoarcă în Rusia într-o zi

Mihail Hodorkovski la un protest împotriva realegerii președintelui rus Vladimir Putin, la ambasada rusă din centrul Berlinului. 17 martie 2024

Hodorkovski a negat orice acuzații cu privire la existența unui complot.

El a declarat că Putin este îngrijorat de posibila apariție a unei opoziții organizate care l-ar putea înlocui într-o zi.

„Principalul pericol pentru Kremlin și Putin personal este tocmai acesta: că, în cazul unei tranziții de putere, acest grup devine acum unul dintre punctele de legitimitate alternativă la Kremlin”, a declarat el.

Hodorkovski, cândva cel mai bogat om din Rusia, l-a criticat pe Putin la începutul anilor 2000 și a petrecut zece ani în închisoare pentru acuzații de fraudă, despre care grupurile pentru drepturile omului și guvernele occidentale au spus că sunt motivate politic.

Acum locuiește la Londra. La 62 de ani, el spune că încă speră să se întoarcă în Rusia într-o zi.

Hodorkovski a spus că percepțiile occidentalilor că opoziția rusă ar fi împotmolită în certuri constante sunt depășite și greșite.

Mulți cred că șansele sale de a juca un rol în politică sunt mici, în contextul în care el și alți „oligarhi” care au dobândit averi vaste în anii 1990 sunt detestați de rușii obișnuiți, care s-au confruntat cu mari greutăți după prăbușirea Uniunii Sovietice.

