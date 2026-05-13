Prima pagină » Știri externe » Serbia găzduiește primul exercițiu militar comun cu NATO. Care sunt obiectivele acestei colaborări

Serbia găzduiește primul exercițiu militar comun cu NATO. Care sunt obiectivele acestei colaborări

Serbia găzduiește primul exercițiu militar comun cu NATO. Care sunt obiectivele acestei colaborări
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Primul exercițiu militar al sârbilor în cadrul exercițiilor comune ale NATO este în prezent în desfășurare în Serbia, a anunțat marți Ministerul Apărării. Prin aceste manevre militare se marchează astfel o schimbare semnificativă de abordare a Belgradului, care a fost cândva bombardat de țările membre ale Alianței.

Aproximativ 600 de soldați din Serbia, Italia, România și Turcia participă la exercițiul „NATO-Serbia”, alături de planificatori militari și observatori din mai multe țări ale Alianței, a precizat Ministerul Apărării de la Belgrad.

Acesta este primul exercițiu militar desfășurat direct cu NATO, care rămâne un subiect sensibil în Serbia în urma campaniei aeriene din 1999 a Alianței împotriva Iugoslaviei în timpul războiului din Kosovo.
Exercițiul tactic va continua până pe 23 mai în cadrul programului Parteneriatul pentru Pace al NATO, despre care Belgradul a declarat că „respectă neutralitatea militară a Serbiei”.

Activitățile de antrenament vor include simulări de luptă în medii urbane, tactici de protecție și apărare a bazelor, controlul mulțimilor și operațiuni la puncte de control. Scenariul exercițiului este fictiv și nu va include muniție reală. Planificarea și coordonarea au început încă din anul 2025 și au fost conduse de Forțele Armate Sârbe și Comandamentul Forțelor Întrunite Aliate NATO din Napoli. Acesta este primul exercițiu militar NATO-Serbia, deși cele două părți au efectuat anterior împreună un exercițiu civil de urgență în 2018. Serbia a aderat la Parteneriatul pentru Pace al NATO în 2006 și menține un parteneriat de lungă durată cu Alianța.

Serbia este una dintre puținele țări balcanice care nu fac parte din Alianța Nord-Atlantică, iar Belgradul insistă asupra unei politici de neutralitate de lungă durată, bucurându-se în același timp de legături strânse atât cu NATO, cât și cu Rusia.

Recomandările autorului:

Marco Rubio pleacă în China într-un trening identic cu cel purtat de Maduro în momentul capturării sale. Cum s-a pozat secretarul de stat la bordul Air Force One

O dronă survolează teritoriul Republicii Moldova. Spațiul aerian în zona de nord a fost temporar închis

Președintele Belarusului a ordonat mobilizarea rotațională a armatei: „Ne pregătim cu toții pentru război”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Focuri de armă în Senatul filipinez după ce un politician a anunțat pe Facebook că va fi arestat pentru crime împotriva umanității
18:58
Focuri de armă în Senatul filipinez după ce un politician a anunțat pe Facebook că va fi arestat pentru crime împotriva umanității
DEZVĂLUIRI Misterul a fost elucidat! De ce a fost pălmuit, de fapt, Emmanuel Macron de soția sa, Brigitte. Mesajele care au declanșat furia Primei Doamne a Franței
17:51
Misterul a fost elucidat! De ce a fost pălmuit, de fapt, Emmanuel Macron de soția sa, Brigitte. Mesajele care au declanșat furia Primei Doamne a Franței
CONTROVERSĂ Doi soldați germani staționați la o bază militară NATO din Olanda au fost bătuți pe stradă de persoane necunoscute. Atacatorii au strigat „Urâm NATO”
17:35
Doi soldați germani staționați la o bază militară NATO din Olanda au fost bătuți pe stradă de persoane necunoscute. Atacatorii au strigat „Urâm NATO”
RĂZBOI Criză pe piața petrolului: stocurile globale scad accelerat din cauza blocării Strâmtorii Ormuz
17:28
Criză pe piața petrolului: stocurile globale scad accelerat din cauza blocării Strâmtorii Ormuz
VIDEO Drona, care a survolat teritoriul Republicii Moldova de la nord la sud, a dispărut de pe radar în apropiere de România
16:52
Drona, care a survolat teritoriul Republicii Moldova de la nord la sud, a dispărut de pe radar în apropiere de România
SĂNĂTATE Franța izolează peste 1.700 de persoane pe o navă de croazieră după o moarte suspectă cauzată de norovirus
16:22
Franța izolează peste 1.700 de persoane pe o navă de croazieră după o moarte suspectă cauzată de norovirus
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Cancan.ro
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Cea mai nefericită combinație pentru România: recesiune plus inflație de 10,7%. Cine a băgat țara în criză
Mediafax
NEWS ALERT. 13 mari companii aeriene AU ANULAT MAI MULTE ZBORURII!
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Cancan.ro
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un studiu pe 3 milioane de oameni a dezvăluit o legătură puternică între consumul de canabis și depresie
FLASH NEWS Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, întâlnire la Palatul Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri
20:33
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, întâlnire la Palatul Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri
FLASH NEWS Ce mesaj a transmis trupa Metallica fanilor de la București, chiar înainte de concertul de pe Arena Națională
20:02
Ce mesaj a transmis trupa Metallica fanilor de la București, chiar înainte de concertul de pe Arena Națională
MESAJ Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei”
19:42
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei”
FLASH NEWS Miruță anunță că a „salvat” Uzina Sadu: „Este unul dintre proiectele din SAFE cu producție 100% în România” / „Asta înseamnă să îți pese!”
19:38
Miruță anunță că a „salvat” Uzina Sadu: „Este unul dintre proiectele din SAFE cu producție 100% în România” / „Asta înseamnă să îți pese!”
JUSTIȚIE Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influanță și corupție
19:35
Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influanță și corupție
MEDIU Diana Buzoianu: Nu mai mărim cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice, la specii care nu produc prejudicii
19:13
Diana Buzoianu: Nu mai mărim cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice, la specii care nu produc prejudicii

Cele mai noi

Trimite acest link pe