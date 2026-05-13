Primul exercițiu militar al sârbilor în cadrul exercițiilor comune ale NATO este în prezent în desfășurare în Serbia, a anunțat marți Ministerul Apărării. Prin aceste manevre militare se marchează astfel o schimbare semnificativă de abordare a Belgradului, care a fost cândva bombardat de țările membre ale Alianței.

Aproximativ 600 de soldați din Serbia, Italia, România și Turcia participă la exercițiul „NATO-Serbia”, alături de planificatori militari și observatori din mai multe țări ale Alianței, a precizat Ministerul Apărării de la Belgrad.

Acesta este primul exercițiu militar desfășurat direct cu NATO, care rămâne un subiect sensibil în Serbia în urma campaniei aeriene din 1999 a Alianței împotriva Iugoslaviei în timpul războiului din Kosovo.

Exercițiul tactic va continua până pe 23 mai în cadrul programului Parteneriatul pentru Pace al NATO, despre care Belgradul a declarat că „respectă neutralitatea militară a Serbiei”.

Activitățile de antrenament vor include simulări de luptă în medii urbane, tactici de protecție și apărare a bazelor, controlul mulțimilor și operațiuni la puncte de control. Scenariul exercițiului este fictiv și nu va include muniție reală. Planificarea și coordonarea au început încă din anul 2025 și au fost conduse de Forțele Armate Sârbe și Comandamentul Forțelor Întrunite Aliate NATO din Napoli. Acesta este primul exercițiu militar NATO-Serbia, deși cele două părți au efectuat anterior împreună un exercițiu civil de urgență în 2018. Serbia a aderat la Parteneriatul pentru Pace al NATO în 2006 și menține un parteneriat de lungă durată cu Alianța.

Serbia este una dintre puținele țări balcanice care nu fac parte din Alianța Nord-Atlantică, iar Belgradul insistă asupra unei politici de neutralitate de lungă durată, bucurându-se în același timp de legături strânse atât cu NATO, cât și cu Rusia.

