Lumea modei a pierdut un designer legendar. Ce moștenire uriașă a lăsat în urmă

Doliu în lumea modei. Cesare Paciotti, fondatorul brandului care îi poartă numele, dar și unul dintre cei mai influenți designeri italieni, a murit pe 12 octombrie 2025, la 67 de ani, în orașul natal Civitanova Marche. Creatorul cunoscut pentru încălțămintea sexy și provocatoare a lăsat în urmă o moștenire impresionant, dar și mii de admiratori și vedete care i-au purtat creațiile.

Familia designerului este cea care a confirmat tragica veste, ei au precizat că au fost alături de Cesare în ultimele sale clipe. Paciotti nu a fost doar un simplu designer de pantofi, cu un arhitect în adevăratul sens al cuvântului al seducției, a reușit să reinventeze standardele glamour-ului feminin prin fiecare colecție.

Viața și cariera designerului

Cesare Paciotti s-a născut pe 1 ianuarie 1958, într-un oraș de pe coasta Adriaticii, și a preluat afacerea de încălțăminte artizanală a tatălui său în 1980, după ce a absolvit DAMS la Universitatea din Bologna. A lăsat în urmă doi copii din prima căsătorie, Ludovica și Giuseppe, și o fetiță de doar trei ani din a doua căsătorie. Conform familiei, în momentul decesului, Cesare era înconjurat de cei dragi.

Împreună cu sora sa Paola, Cesare Paciotti „a scris o pagină esențială în istoria pantofilor Made in Italy. Pumnalul emblematic va rămâne o declarație de identitate și curaj, iar stilul său seducător și generozitatea sa umană vor fi întotdeauna amintite”, se arată într-un comunicat al companiei.

Marca Cesare Paciotti a fost lansată în 1980 și a devenit rapid un nume pe scena modei internaționale. Pantofii săi au cucerit vedete precum Naomi Campbell, Beyoncé, Eva Longoria sau Paris Hilton, iar sandalele și cizmele decorate cu blană și cristale au devenit simboluri ale luxului și extravaganței.

„Pantofii sunt o extensie a personalității. Nu sunt doar accesorii, ci o formă de exprimare. Întotdeauna am vrut ca femeile care îi poartă să se simtă puternice și seducătoare”, declara Cesare într-un interviu pentru L’Uomo Vogue, sintetizând astfel filosofia unui creator care a redefinit feminitatea și stilul italian.

