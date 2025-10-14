Renumitul cineast iranian Nasser Taghvai, figură renumită a cinematografiei iraniene și cunoscut pe scară largă pentru îndelungata sa luptă împotriva cenzurii, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunțat soția sa Marzieh Vafamehr pe Instagram.

Nasser Taghvai s-a născut pe 13 iulie 1941 în orașul iranian Abadan și a devenit celebru după lansarea primului său film, „Tranquility in the Presence of Others” în 1972, o portretizare crudă a conflictului dintre tradiție și modernitate din Iran. Regizorul a devenit cunoscut pentru lupta sa împotriva cenzurii, atât înainte, cât și după revoluția islamică din 1979.

În 2013, a denunțat „cenzura teribilă” a operelor cinematografice și literare din țara sa și a spus deschis că nu va mai face filme din cauza controlului statului. De-a lungul carierei sale de cinci decenii, a regizat doar şase filme, un serial de televiziune şi mai multe documentare.

Tagavai a primit mai multe premii naționale și interanționale de film, inclusiv Leopardul de Bronz la Festivalul de Film de la locarno în 1988 și în 2002 Premiul Special al Juriului la Festivalul de Film Fajr, administrat de guvernul Iranului, pe care regizorul a refuzat să-l accepte.

