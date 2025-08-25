Președintele Coreei de Sud își propune să trateze problema nord-coreeană în cadrul summitului cu TRUMP/ Lee Jae-Myung continuă eforturile de pace

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a declarat că va aborda problema Coreei de Nord în cadrul summitului său cu președintele american, Donald Trump, subliniind necesitatea angajării unui dialog cu Phenianul.

Lee Jae-Myung va călători la Washington pentru primele sale discuții directe cu Trump, la Casa Albp, după ce a dezvăluit recent planul său de demontare a programului de armamentului nuclear al Coreei de Nord, propunându-și să restabilească relațiile dintre Phenian și Seul.

Lee a declarat reporterilor că „va discuta despre tot ce este nevoie, fără nicio restricție”, despre Coreea de Nord, în cadrul summitului cu Donald Trump.

„Problema Coreei de Nord este foarte importantă pentru noi, așa că, fie că este vorba despre o problemă nucleară sau despre o problemă nord-coreeană, pacea și stabilitatea în Peninsula Coreeană sunt cele mai importante lucruri pentru securitatea Republicii Coreea”, a subliniat Lee.

Lee Jae-Myung vrea să îndepărteze riscurile unei confruntări militare

În presa internațională au apărut speculații cu privire la desfășurarea unei întâlniri dintre Trump și președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, în cazul în care președintele american va participa la summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific de la sfârșitul lunii octombrie, conform agenției de presă Yonhap.

„Pe măsură ce situația s-a înrăutățit, necesitatea dialogului a devenit și mai mare. Dacă lăsăm lucrurile așa cum sunt și reacționăm impulsiv ca în trecut, situația va deveni foarte dificilă”, a declarat Lee Jae-Myung.

De asemenea, președintele sud-coreean a afirmat că nu a fost influențat de remarcile ostile adresate de sora lui Kim Jong-UN, Kim Yo-Jong, și a insistat că va continua eforturile de a îmbunătăți relațiile dintre cele două state.

„Pe baza unor capacități puternice de securitate și descurajare, vom urmări dialogul și comunicarea cu Coreea de Nord pentru a minimiza riscul unei confruntări militare, a promova economia și a atenua preocupările publice, care ar servi intereselor Republicii Coreea”, a explicat Lee Jae-Myung.

Foto: Profimedia

