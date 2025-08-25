Prima pagină » Știri externe » Președintele Coreei de Sud își propune să trateze problema nord-coreeană în cadrul summitului cu TRUMP/ Lee Jae-Myung continuă eforturile de pace

Președintele Coreei de Sud își propune să trateze problema nord-coreeană în cadrul summitului cu TRUMP/ Lee Jae-Myung continuă eforturile de pace

25 aug. 2025, 13:25, Știri externe
Președintele Coreei de Sud își propune să trateze problema nord-coreeană în cadrul summitului cu TRUMP/ Lee Jae-Myung continuă eforturile de pace

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a declarat că va aborda problema Coreei de Nord în cadrul summitului său cu președintele american, Donald Trump, subliniind necesitatea angajării unui dialog cu Phenianul.

Lee Jae-Myung va călători la Washington pentru primele sale discuții directe cu Trump, la Casa Albp, după ce a dezvăluit recent planul său de demontare a programului de armamentului nuclear al Coreei de Nord, propunându-și să restabilească relațiile dintre Phenian și Seul.

Lee a declarat reporterilor că „va discuta despre tot ce este nevoie, fără nicio restricție”, despre Coreea de Nord, în cadrul summitului cu Donald Trump.

„Problema Coreei de Nord este foarte importantă pentru noi, așa că, fie că este vorba despre o problemă nucleară sau despre o problemă nord-coreeană, pacea și stabilitatea în Peninsula Coreeană sunt cele mai importante lucruri pentru securitatea Republicii Coreea”, a subliniat Lee.

Lee Jae-Myung vrea să îndepărteze riscurile unei confruntări militare

În presa internațională au apărut speculații cu privire la desfășurarea unei întâlniri dintre Trump și președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, în cazul în care președintele american va participa la summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific de la sfârșitul lunii octombrie, conform agenției de presă Yonhap.

„Pe măsură ce situația s-a înrăutățit, necesitatea dialogului a devenit și mai mare. Dacă lăsăm lucrurile așa cum sunt și reacționăm impulsiv ca în trecut, situația va deveni foarte dificilă”, a declarat Lee Jae-Myung.

De asemenea, președintele sud-coreean a afirmat că nu a fost influențat de remarcile ostile adresate de sora lui Kim Jong-UN, Kim Yo-Jong, și a insistat că va continua eforturile de a îmbunătăți relațiile dintre cele două state.

„Pe baza unor capacități puternice de securitate și descurajare, vom urmări dialogul și comunicarea cu Coreea de Nord pentru a minimiza riscul unei confruntări militare, a promova economia și a atenua preocupările publice, care ar servi intereselor Republicii Coreea”, a explicat Lee Jae-Myung.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Președintele sud-coreean se confruntă cu o provocare crucială în politica EXTERNĂ/ Seulul încearcă să mențină o colaborare eficientă cu Washingtonul

Citește și

ANALIZĂ Temă de reflecție pentru Trump. „Putin nu va căuta PACEA până nu se va confrunta cu o înfrângere militară”
13:19
Temă de reflecție pentru Trump. „Putin nu va căuta PACEA până nu se va confrunta cu o înfrângere militară”
EXCLUSIV Primele concluzii ale anchetei privind moartea lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat cu sportivul austriac până în ultimele clipe de viață
13:14
Primele concluzii ale anchetei privind moartea lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat cu sportivul austriac până în ultimele clipe de viață
EXTERNE EPPO, sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, anchetează o posibilă FRAUDĂ cu fonduri U.E a proiectelor de reciclare din Grecia
13:11
EPPO, sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, anchetează o posibilă FRAUDĂ cu fonduri U.E a proiectelor de reciclare din Grecia
VIDEO Fostul comandant al Batalionului Azov AVERTIZEAZĂ asupra situației armatei ucrainene /„Brigăzile de pe front au efectivele la nivelul de 30%”
12:15
Fostul comandant al Batalionului Azov AVERTIZEAZĂ asupra situației armatei ucrainene /„Brigăzile de pe front au efectivele la nivelul de 30%”
EXTERNE Iranul va relua NEGOCIERILE cu Franța, Germania și Marea Britanie privind programul nuclear/ Întâlnirea va avea loc marți la Geneva
11:26
Iranul va relua NEGOCIERILE cu Franța, Germania și Marea Britanie privind programul nuclear/ Întâlnirea va avea loc marți la Geneva
EXTERNE Ministrul german al Finanțelor își exprimă SPRIJINUL pentru Ucraina/ Berlinul „rămâne cel mai mare susținător al Kievului din Europa”
10:46
Ministrul german al Finanțelor își exprimă SPRIJINUL pentru Ucraina/ Berlinul „rămâne cel mai mare susținător al Kievului din Europa”
Mediafax
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Mediafax
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Cum vor fi primele de toamnă
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
observatornews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Cursul valutar BNR luni, 25 august 2025: Prețul dolarului american și al monedei euro a scăzut azi! Cum arată cotațiile valutare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost interzis. Este cel mai mare regret: Astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București
Evz.ro
Vreme cu extreme, în septembrie. Prognoza ANM pe două săptămâni
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Primele ipoteze ale autoritatilor dupa tragedia in care 4 tineri au cazut cu masina in rapa: "Că mai sunt şi alţii care cred că ar putea, asta e altă discuţie”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
15 fapte despre Frank Caprio, probabil cel mai iubit și respectat judecător din lume. „Nu fac nimic diferit față de ceea ce m-au învățat părinții mei”
ACTUALITATE Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”
14:32
Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”
ACTUALITATE Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ
13:49
Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ
POLITICĂ Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie
13:48
Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie
JOBURI Câți români fac ore suplimentare la muncă. Suntem printre cei mai comozi cetățeni din UE, potrivit Eurostat
13:43
Câți români fac ore suplimentare la muncă. Suntem printre cei mai comozi cetățeni din UE, potrivit Eurostat
EXCLUSIV Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă
13:40
Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă