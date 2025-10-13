Prima pagină » Știri externe » Donald Trump, primit pe covorul roșu la Tel Aviv. Președintele ar vrea să VIZITEZE și Gaza. Primele declarații

13 oct. 2025, 10:38, Știri externe
Avionul președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a aterizat pe aeroportul Ben Gurion de la periferia orașului Tel Aviv.

Întrebat dacă ar dori să viziteze Gaza, el a declarat presei de la bordul Air Force One că ar fi „mândru” să o facă, scrie BBC.

„O cunosc atât de bine fără să o vizitez. Aș vrea să o fac, aș vrea să pun măcar piciorul acolo. Dar cred că va fi un mare miracol în următoarele decenii. Dacă mergi prea repede, nu va fi bine. Trebuie să mergi cu viteza potrivită, nu poți merge prea repede”, a spus Trump.

O serie de personalități au fost prezente pentru a-l întâmpina – inclusiv prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și soția sa Sara, trimisul special al SUA Steve Witkoff, consilierul Jared Kushner și fiica lui Trump, Ivanka.

Donald Trump ajunge în Orientul Mijlociu pentru a încerca să pună capăt crizei din regiune. Programul președintelui american

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ajunge în această dimineață în Orientul Mijlociu pentru a încerca din nou să pună capăt conflictului dintre Israel și Hamas din Fâșia Gaza și pentru a intermedia eliberarea ostaticilor israelieni pe care gruparea încă îi mai ține captivi în teritoriul palestinian.

Turul de forță al liderului de la Casa Albă începe luni în Israel, acolo unde Trump se va întâlni cu premierul țării, Benjamin Netanyahu, și unde va susține un discurs în Knesset (Parlamentul israelian, n. red.) despre situația actuală. Ulterior, Trump urmează să ajungă în Egipt, acolo unde va participa la un summit privind Gaza alături de președintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi.

Sursa foto: Profimedia

