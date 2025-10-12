Programul vizitei lui Trump în ISRAEL. Trump și Netanyahu se vor întâlni luni în Knesset. Covorul roșu a fost întins deja

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a publicat un document cu informații referitoare la vizita președintelui american Donald Trump în Israel mâine.

Documentul publicat de biroul premierului israelian arată că președintele american se va întâlni cu Netanyahu în biroul acestuia de la Knesset, Parlamentul israelian, la ora locală 10.15.

Pe aeroportul Ben Gurion, covorul roșu a fost deja întins, în așteptarea sosirii Air Force One.

Puțin mai târziu, la ora locală 10.45, tot la Knesset, Trump urmează să se întâlnească cu familiile ostaticilor din Gaza, notează CNN.

Trump urmează apoi să țină un discurs în fața Knessetului în timpul unei sesiuni plenare, la ora locală 11 a.m.

Netanyahu, președintele Knessetului, și liderul opoziției israeliene sunt, de asemenea, așteptați să țină discursuri în timpul acestei sesiuni, se arată în documentul publicat de israelieni.

Trump va pleca din Israel la ora locală 13:00, a anunțat biroul lui Netanyahu.

Acest itinerar se aliniază în mare măsură cu programul oficial al vizitei lui Trump, care a fost publicat peste noapte.

Trump va călători apoi în Egipt, unde urmează să co-prezideze un summit privind Gaza alături de președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi.

Conform programului președintelui american, Trump urmează să aterizeze în Egipt la ora locală 13:45.

În contextul în care Trump se îndreaptă spre regiune duminică pentru a marca ocazia, vicepreședintele SUA J.D. Vance a confirmat că Hamas a anunțat că deține 20 de ostatici israelieni în viață și că acești ostatici sunt așteptați să fie eliberați în următoarele 24 de ore.

Momentul central al vizitei din Egipt

Egiptul a găzduit negocierile dintre Israel și Hamas după ce Trump a dezvăluit planul său de pace pentru Gaza în 21 de puncte, care a inclus și dezarmarea grupării Hamas.

Momentul central al vizitei va fi o ceremonie de pace în stațiunea egipteană Sharm El-Sheikh luni după-amiază.

Peste 20 de lideri, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, vor participa la summitul de la Sharm El-Sheikh.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI: