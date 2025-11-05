Donald Trump: „Am câștigat războaie, încă le mai câștigăm. Îi bombardăm la greu, îi ocupăm și ne retragem. Nici noi nu știm de ce facem asta”

Donald Trump a vorbit la un an de la victoria obținută în alegerile prezidențiale din 2024, la un forum de afaceri din Miami.

În timp ce se pregătește pentru a desfășura operațiuni militare de amploare în Venezuela , președintele american a făcut o remarcă ironică în privința istoricului militar al Statelor Unite:

„Am câștigat Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial, încă mai câștigăm războaie. Câteodată nici nu mai vrem să le câștigăm, îi ocupăm și îi bombardăm la greu. După, ne retragem. Nimeni nu știe de ce facem asta”, a spus președintele care a făcut o referință la retragerea trupelor americane din Afganistan în timpul președinției lui Joe Biden.

Despre cursa înarmării și reluarea testelor cu rachete care au capacitate nucleară, președintele a declarat:

„Suntem puterea nucleară numărul 1, lucru pe care urăsc să-l recunosc. A doua putere nucleară a Rusiei, China este pe locul 3, dar ne vor ajunge în 4 sau 5 ani. Avem de departe cea mai puternică armată din lume, a conchis Trump.

