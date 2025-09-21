Donald Trump îl consideră pe Charlie Kirk „MARTIR al libertății” și „patriot” /„Salvăm națiunea”

Charlie Kirk este un ”martir al libertății americane”, a afirmat Donald Trump la ceremonia funerară organizată în Arizona, salutând lupta pentru dreptate a activistului conservator american.

”Charlie Kirk este un martir al libertății americane și un erou american. Arma cu care a fost atacat ne-a vizat pe noi toți. Glonțul ne-a vizat pe toți. Charlie a fost omorât pentru că și-a exprimat ideile, idei în care cred în mod profund mulți cetățeni americani. Dar asasinul a eșuat, pentru că mesajul lui Charlie nu a fost redus la tăcere. Acum este mai bun și mai puternic”, a subliniat Trump, denunțând acțiunile ”stângii radicale”.

”Inspirat de credința în Hristos și de iubirea de libertate, Charlie a făcut ceva remarcabil când avea doar 18 ani. Și-a dedicat viața convertirii tinerilor la cauza conservatoare. Acest om a adus mai mult bine în lume în doar 31 de ani de viață decât pot aduce cei mai de succes oameni într-o viață îndelungată. Charlie Kirk a iubit America prin tot ce avea, și, așa cum putem vedea, America l-a iubit pe Charlie Kirk”, a subliniat președintele SUA.