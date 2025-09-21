Donald Trump îl consideră pe Charlie Kirk „MARTIR al libertății” și „patriot” /„Salvăm națiunea”

Charlie Kirk este un ”martir al libertății americane”, a afirmat Donald Trump la ceremonia funerară organizată în Arizona, salutând lupta pentru dreptate a activistului conservator american.
”Charlie Kirk este un martir al libertății americane și un erou american. Arma cu care a fost atacat ne-a vizat pe noi toți. Glonțul ne-a vizat pe toți. Charlie a fost omorât pentru că și-a exprimat ideile, idei în care cred în mod profund mulți cetățeni americani. Dar asasinul a eșuat, pentru că mesajul lui Charlie nu a fost redus la tăcere. Acum este mai bun și mai puternic”, a subliniat Trump, denunțând acțiunile ”stângii radicale”.
”Inspirat de credința în Hristos și de iubirea de libertate, Charlie a făcut ceva remarcabil când avea doar 18 ani. Și-a dedicat viața convertirii tinerilor la cauza conservatoare. Acest om a adus mai mult bine în lume în doar 31 de ani de viață decât pot aduce cei mai de succes oameni într-o viață îndelungată. Charlie Kirk a iubit America prin tot ce avea, și, așa cum putem vedea, America l-a iubit pe Charlie Kirk”, a subliniat președintele SUA.
”Pentru milioane de americani, mai ales din generația tânără, este agonizant să ne luăm rămas-bun de la un patriot care încă avea atât de multe de oferit. Crescut în Chicago, Charlie avea un spirit de patriot din tinerețe, era un american autentic din toate punctele de vedere și în tot ce făcea mă ruga să salvez orașul Chicago. Și vom face acest lucru: vom salva orașul de criminalitatea oribilă”, a continuat președintele SUA.
Liderul de la Casa Albă a afirmat că individul care l-a împușcat mortal pe Charlie Kirk este ”un monstru radicalizat”.
”Este un monstru cu sânge rece care a fost radicalizat. Charlie Kirk a fost omorât pentru că spunea adevărul. A fost ucis cu brutalitate pentru că susținea libertatea și dreptatea, pentru că vorbea de Dumnezeu, avea rațiune și simț-comun. Lecția vieții lui Charlie Kirk este să nu subestimăm niciodată ceea ce poate face un om cu o inimă bună, cu o cauză dreaptă, cu o spirit viu și cu voința de a lupta. Salvăm națiunea, iar Charlie este un factor important”, a concluzionat Trump.
