Prima pagină » Știri externe » Donald Trump îl consideră pe Charlie Kirk „MARTIR al libertății” și „patriot” /„Salvăm națiunea”

Donald Trump îl consideră pe Charlie Kirk „MARTIR al libertății” și „patriot” /„Salvăm națiunea”

22 sept. 2025, 02:49, Știri externe
Donald Trump îl consideră pe Charlie Kirk „MARTIR al libertății” și „patriot” /„Salvăm națiunea”

Charlie Kirk este un ”martir al libertății americane”, a afirmat Donald Trump la ceremonia funerară organizată în Arizona, salutând lupta pentru dreptate a activistului conservator american.

”Charlie Kirk este un martir al libertății americane și un erou american. Arma cu care a fost atacat ne-a vizat pe noi toți. Glonțul ne-a vizat pe toți. Charlie a fost omorât pentru că și-a exprimat ideile, idei în care cred în mod profund mulți cetățeni americani. Dar asasinul a eșuat, pentru că mesajul lui Charlie nu a fost redus la tăcere. Acum este mai bun și mai puternic”, a subliniat Trump, denunțând acțiunile ”stângii radicale”.

”Inspirat de credința în Hristos și de iubirea de libertate, Charlie a făcut ceva remarcabil când avea doar 18 ani. Și-a dedicat viața convertirii tinerilor la cauza conservatoare. Acest om a adus mai mult bine în lume în doar 31 de ani de viață decât pot aduce cei mai de succes oameni într-o viață îndelungată. Charlie Kirk a iubit America prin tot ce avea, și, așa cum putem vedea, America l-a iubit pe Charlie Kirk”, a subliniat președintele SUA.

Trump: Charlie Kirk era ”patriot” și ”american autentic”

”Pentru milioane de americani, mai ales din generația tânără, este agonizant să ne luăm rămas-bun de la un patriot care încă avea atât de multe de oferit. Crescut în Chicago, Charlie avea un spirit de patriot din tinerețe, era un american autentic din toate punctele de vedere și în tot ce făcea mă ruga să salvez orașul Chicago. Și vom face acest lucru: vom salva orașul de criminalitatea oribilă”, a continuat președintele SUA.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că individul care l-a împușcat mortal pe Charlie Kirk este ”un monstru radicalizat”.

”Este un monstru cu sânge rece care a fost radicalizat. Charlie Kirk a fost omorât pentru că spunea adevărul. A fost ucis cu brutalitate pentru că susținea libertatea și dreptatea, pentru că vorbea de Dumnezeu, avea rațiune și simț-comun. Lecția vieții lui Charlie Kirk este să nu subestimăm niciodată ceea ce poate face un om cu o inimă bună, cu o cauză dreaptă, cu o spirit viu și cu voința de a lupta. Salvăm națiunea, iar Charlie este un factor important”, a concluzionat Trump.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

JD Vance omagiază activitatea lui Charlie KIRK /„A fost ucis în timp ce spunea adevărul”

Prim-ministrul francez lansează misiunea „STAT EFICIENT”/ Sebastien Lécornu promite îmbunătățirea organizării serviciilor publice

Citește și

EXTERNE Văduva lui Charlie Kirk nu vrea MOARTEA asasinului. De ce a insistat să-și vadă soțul la MORGĂ
23:46
Văduva lui Charlie Kirk nu vrea MOARTEA asasinului. De ce a insistat să-și vadă soțul la MORGĂ
LIVE UPDATE 🚨 Ceremonie grandioasă la FUNERALIILE lui Charlie Kirk. A participat întreaga conducere a SUA. Trump și Vance, discursuri alături de văduva lui Kirk
21:21
🚨 Ceremonie grandioasă la FUNERALIILE lui Charlie Kirk. A participat întreaga conducere a SUA. Trump și Vance, discursuri alături de văduva lui Kirk
EXTERNE Au apărut mesajele între ASASINUL lui Charlie Kirk și iubitul său. Tyler Robinson: „Îmi pare rău, eu am fost”
20:36
Au apărut mesajele între ASASINUL lui Charlie Kirk și iubitul său. Tyler Robinson: „Îmi pare rău, eu am fost”
EXTERNE Anunț important pentru SUA. Trump va vorbi luni națiunii Americii despre AUTISM. Ținta, industria farmaceutică
20:09
Anunț important pentru SUA. Trump va vorbi luni națiunii Americii despre AUTISM. Ținta, industria farmaceutică
EXTERNE PMW avertizează ONU: Statul palestinian fără reformarea Autorității Palestiniene va încuraja mai mult TERORISMUL
18:55
PMW avertizează ONU: Statul palestinian fără reformarea Autorității Palestiniene va încuraja mai mult TERORISMUL
EXTERNE Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv
17:00
Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv
Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Noi dezvăluiri despre e-mailurile ducesei de York către Jeffrey Epstein zguduie monarhia britanică. Ce măsuri va lua Regele Charles
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
observatornews.ro
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Savantul sovietic care a testat nemurirea
Capital.ro
Este obligatoriu pentru proprietarii de apartamente și chiriași. Reguli la bloc pentru parcare, gunoi și spațiile comune
Evz.ro
Elena Udrea, mesaj către Florian Coldea: Oamenii lui din Justiție se vor pensiona, se vor retrage singuri!
A1
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Medicii din Gaza spun că „abia supraviețuim și abia putem ajuta pe cineva”
DEZVĂLUIRI Jucătorii s-au trezit cu câștiguri FABULOASE: Aplicația Superbet a dat o eroare de 30 de milioane de euro
23:13
Jucătorii s-au trezit cu câștiguri FABULOASE: Aplicația Superbet a dat o eroare de 30 de milioane de euro
ACTUALITATE Mihaela Bilic a ajuns în vizorul Colegiului Medicilor. Este acuzată că promovează informații false. De la ce a pornit totul
22:54
Mihaela Bilic a ajuns în vizorul Colegiului Medicilor. Este acuzată că promovează informații false. De la ce a pornit totul
HOROSCOP Cum sunt influențate zodiile în săptămâna 22-28 septembrie 2025, după eclipsa de Soare. Alina Bădic spune care este zodia care va străluci
22:14
Cum sunt influențate zodiile în săptămâna 22-28 septembrie 2025, după eclipsa de Soare. Alina Bădic spune care este zodia care va străluci
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 22 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 22 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE România cheltuie miliarde de lei pentru pensiile speciale. Adrian Codîrlașu: „Datoria statului, față de viitorii pensionari, este de 385% din PIB”
21:22
România cheltuie miliarde de lei pentru pensiile speciale. Adrian Codîrlașu: „Datoria statului, față de viitorii pensionari, este de 385% din PIB”
POLITICĂ De neînțeles. Oana Țoiu a revenit și și-a repostat textul pe X cu mesajul de condamnare a asasinatului lui Charlie Kirk. Inițial și-a șters postarea, fix în ziua înmormântării sale
21:17
De neînțeles. Oana Țoiu a revenit și și-a repostat textul pe X cu mesajul de condamnare a asasinatului lui Charlie Kirk. Inițial și-a șters postarea, fix în ziua înmormântării sale