Un grup de artiști spanioli costumați în Stephen Hawking a defilat pe străzile din Cádiz. Gestul, contestat de mulți, are un mesaj foarte serios

Un grup de artiști spanioli numit „Una chirigota en teoría” a devenit viral după ce a defilat costumați în fizicianul Stephen Hawking și au cântat folosind vocea robotizată a acestuia în cadrul Carnavalului de la Cádiz, scrie Daily Mail. Grupul muzical comic din Cadiz, Spania, este cunoscut pentru interpretarea de cântece satirice cu versuri ingenioase despre evenimentele curente, dar și pentru costumele acestora.

Cei 12 membri au apărut în scaune cu rotile motorizate, purtând peruci și haine care imitau imaginea celebrului savant. În timpul prestației, au folosit voci robotice sintetizate și au interpretat cântece cu versuri umoristice, dar și cu mesaje profunde despre viața lui Hawking și provocările dizabilității.

Deși gestul este unul comic, mesajul este unul cât se poate de serios

În timp ce unii au fost ofensați de imitarea regretatului fizician teoretician englez Stephen Hawking, alții au spus că trebuie să înțelegi „simțul umorului spaniol” pentru a înțelege gluma. Trupa a explicat că spectacolul lor a fost un „omagiu” adus omului de știință și a anunțat că vor dona scaunele cu rotile folosite unor organizații caritabile care sprijină aceeași boală pe care a avut-o Stephen Hawking.

Evenimentul a generat o dezbatere intensă pe rețelele sociale despre limitele umorului, însă mulți au lăudat creativitatea grupului și gestul lor caritabil de a atrage atenția asupra bolii de care a suferit Hawking. Artiștii spanioli au spus că actul „satiric” inspirat de Hawking evidențiază provocările legate de mobilitate.

Unii utilizatori au salutat omagiul ca fiind atât amuzant, cât și emoționant, o persoană comentând pe rețelele de socializare: „Probabil că Hawking ar fi găsit asta amuzant. Avea simțul umorului despre sine și despre viață în general.”

Un alt spaniol a afirmat că „dacă ați înțelege versurile și dublul sens al mesajului, ați observa că evidențiază o problemă de mobilitate – este imposibil să te deplasezi pe acele străzi într-un scaun cu rotile… printre multe alte probleme pe care le abordează în alte melodii.”

Cine a fost Stephen Hawking

Stephen Hawking a fost un renumit fizician englez, cosmolog și autor, considerat una dintre cele mai sclipitoare minți din istoria științei. Principala sa activitate din domeniul științific s-a concentrate pe înțelegerea tainelor Universului. A lucrat intens la teorii privind Big Bang-ul și evoluția spațiu-timpului, la teorii despre originea găurilor negre și a încercat să combine teoria relativității generale cu mecanica cuantică pentru a formula o „Teorie a întregului”.

La vârsta de 21 de ani, Hawking a fost diagnosticat cu o boală neuromusculară degenerativă, care l-a lăsat aproape complet paralizat și dependent de un scaun cu rotile și de un sintetizator de voce pentru a comunica. În ciuda diagnosticului sumbru care îi mai dădea doar câțiva ani de trăit, el a supraviețuit peste 50 de ani cu această afecțiune, devenind un simbol al perseverenței umane. Hawking a murit în 2018 la vârsta de 76 de ani din cauza complicațiilor asociate cu boala pe care o avea.

