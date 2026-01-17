Prima pagină » Știri externe » Un grup de artiști spanioli costumați în Stephen Hawking a defilat pe străzile din Cádiz. Gestul, contestat de mulți, are un mesaj foarte serios

Un grup de artiști spanioli costumați în Stephen Hawking a defilat pe străzile din Cádiz. Gestul, contestat de mulți, are un mesaj foarte serios

17 ian. 2026, 17:11, Știri externe
Un grup de artiști spanioli costumați în Stephen Hawking a defilat pe străzile din Cádiz. Gestul, contestat de mulți, are un mesaj foarte serios

Un grup de artiști spanioli numit „Una chirigota en teoría” a devenit viral după ce a defilat costumați în fizicianul Stephen Hawking și au cântat folosind vocea robotizată a acestuia în cadrul Carnavalului de la Cádiz, scrie Daily Mail. Grupul muzical comic din Cadiz, Spania, este cunoscut pentru interpretarea de cântece satirice cu versuri ingenioase despre evenimentele curente, dar și pentru costumele acestora.

Cei 12 membri au apărut în scaune cu rotile motorizate, purtând peruci și haine care imitau imaginea celebrului savant. În timpul prestației, au folosit voci robotice sintetizate și au interpretat cântece cu versuri umoristice, dar și cu mesaje profunde despre viața lui Hawking și provocările dizabilității.

Deși gestul este unul comic, mesajul este unul cât se poate de serios

În timp ce unii au fost ofensați de imitarea regretatului fizician teoretician englez Stephen Hawking, alții au spus că trebuie să înțelegi „simțul umorului spaniol” pentru a înțelege gluma. Trupa a explicat că spectacolul lor a fost un „omagiu” adus omului de știință și a anunțat că vor dona scaunele cu rotile folosite unor organizații caritabile care sprijină aceeași boală pe care a avut-o Stephen Hawking.

Evenimentul a generat o dezbatere intensă pe rețelele sociale despre limitele umorului, însă mulți au lăudat creativitatea grupului și gestul lor caritabil de a atrage atenția asupra bolii de care a suferit Hawking. Artiștii spanioli au spus că actul „satiric” inspirat de Hawking evidențiază provocările legate de mobilitate.

Unii utilizatori au salutat omagiul ca fiind atât amuzant, cât și emoționant, o persoană comentând pe rețelele de socializare: „Probabil că Hawking ar fi găsit asta amuzant. Avea simțul umorului despre sine și despre viață în general.”

Un alt spaniol a afirmat că „dacă ați înțelege versurile și dublul sens al mesajului, ați observa că evidențiază o problemă de mobilitate – este imposibil să te deplasezi pe acele străzi într-un scaun cu rotile… printre multe alte probleme pe care le abordează în alte melodii.”

Cine a fost Stephen Hawking

Stephen Hawking a fost un renumit fizician englez, cosmolog și autor, considerat una dintre cele mai sclipitoare minți din istoria științei. Principala sa activitate din domeniul științific s-a concentrate pe înțelegerea tainelor Universului. A lucrat intens la teorii privind Big Bang-ul și evoluția spațiu-timpului, la teorii despre originea găurilor negre și a încercat să combine teoria relativității generale cu mecanica cuantică pentru a formula o „Teorie a întregului”.

La vârsta de 21 de ani, Hawking a fost diagnosticat cu o boală neuromusculară degenerativă, care l-a lăsat aproape complet paralizat și dependent de un scaun cu rotile și de un sintetizator de voce pentru a comunica. În ciuda diagnosticului sumbru care îi mai dădea doar câțiva ani de trăit, el a supraviețuit peste 50 de ani cu această afecțiune, devenind un simbol al perseverenței umane. Hawking a murit în 2018 la vârsta de 76 de ani din cauza complicațiilor asociate cu boala pe care o avea.

Recomandările autorului:

Belgia a anunțat „Planul B” al Europei în cazul unei preluări americane a Groenlandei

Protestele din Iran și calculele strategice ale Israelului. „Dacă Trump decide să atace și solicită sprijin militar israelian, Netanyahu va fi pus sub presiune”

Trump a fost la un pas să atace Iranul, dar și-a schimbat decizia pe ultima sută de metri datorită consilierilor militari, Israelului și țărilor arabe

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Donald Trump impune tarife vamale de 10% tuturor aliaților Groenlandei. De la 1 iunie 2026, crește tarifele la 25%
18:33
Donald Trump impune tarife vamale de 10% tuturor aliaților Groenlandei. De la 1 iunie 2026, crește tarifele la 25%
CONTROVERSĂ Se dă liber la înjurat politicieni? Ce propunere face un lider din guvernarea cancelarului Merz
17:58
Se dă liber la înjurat politicieni? Ce propunere face un lider din guvernarea cancelarului Merz
ACTUALITATE O mămică din SUA riscă ani grei de închisoare pentru că și-a încătușat copilul. Ce crimă a comis minorul
17:33
O mămică din SUA riscă ani grei de închisoare pentru că și-a încătușat copilul. Ce crimă a comis minorul
EXTERNE Stephen Miller, consilierul lui Donald Trump: „Danemarca este o țară mică, cu o economie și o armată minuscule. Nu pot apăra Groenlanda”
17:32
Stephen Miller, consilierul lui Donald Trump: „Danemarca este o țară mică, cu o economie și o armată minuscule. Nu pot apăra Groenlanda”
MILITAR Proiectul 09851. Khabarovsk, primul submarin rusesc purtător standard de torpile nucleare Poseidon, va începe testele pe mare. „Operațiuni în adâncurile oceanului și în zona arctică”
17:07
Proiectul 09851. Khabarovsk, primul submarin rusesc purtător standard de torpile nucleare Poseidon, va începe testele pe mare. „Operațiuni în adâncurile oceanului și în zona arctică”
INEDIT Povestea bazarului istoric unde au început protestele din Iran
17:00
Povestea bazarului istoric unde au început protestele din Iran
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Materia întunecată, mai fierbinte la începutul Universului decât se credea până acum

Cele mai noi

Trimite acest link pe