Trump a fost la un pas să atace Iranul, dar și-a schimbat decizia pe ultima sută de metri datorită consilierilor militari, Israelului și țărilor arabe

17 ian. 2026, 16:07, Știri externe
Donald Trump a amânat o decizie finală privind un atac masiv asupra Iranului, după ce inițial ordonase Pentagonului să pregătească opțiuni militare ca răspuns la reprimarea violentă a protestatarilor de către regimul de la Teheran, anunță Wall Street Journal. Consilierii i-au explicat președintelui american că Statele Unite nu au suficiente resurse militare pentru a lansa un atac asupra Iranului și nu au mijloace pentru a proteja trupele și forțele aliate din Orientul Mijlociu.

„Nimeni nu m-a convins. M-am convins singur”

Președintele Statelor Unite a declarat de mai multe ori în această săptămână că a decis să nu atace Iranul după ce a primit asigurări că Teheranul a oprit execuțiile planificate a peste 800 de protestatari. Deși inițial Trump s-a declarat pregătit de atac, numeroase rapoarte indică faptul că acesta a primit avertismente și recomandări atât din partea consilierilor săi, cât și din partea Israelului și a țărilor arabe.

„Nimeni nu m-a convins. M-am convins singur”, a spus Donald Trump. „Nu au spânzurat pe nimeni. Au anulat spânzurările. Asta a avut un impact mare.”

Donald Trump: „AJUTORUL ESTE PE DRUM”

De la anunțul unei potențiale intervenții în Iran până la declarația de retragere a lui Trump, au durat aproxiamtiv 3 zile, timp în care tensiunile dintre Washington și Teheran au crescut. Președintele Trump a anunțat marți că a anulat toate întâlnirile cu liderii iranieni, i-a implorat pe iranienii care protestează împotriva guvernului lor să răstoarne regimul și a declarat că „AJUTORUL ESTE PE DRUM”. Trei zile mai târziu, președintele SUA a semnalat că nu va mai exista niciun atac pentru că Teheranul a renunțat la uciderea protestatarilor.

Perspectiva unui atac, la mai puțin de două săptămâni după ce forțele americane l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro , i-a zdruncinat pe liderii din capitalele lumii, care se temeau că înclinația lui Trump pentru atacuri aeriene rapide ar putea declanșa un alt conflict prelungit în Orientul Mijlociu, fără a reuși să înlăture regimul iranian.

O lovitură asupra Iranului ar putea destabiliza întregul Orient

Oficiali americani au avertizat că o lovitură pe scară largă ar putea declanșa un război regional masiv fără a garanta căderea regimului. Consilierii militari ai lui Trump au indicat faptul că Pentagonul ar avea nevoie de suplimentarea trupelor și a echipamentelor în regiune pentru a proteja bazele americane din Orientul Mijlociu, a trupelor americane din regiune și a aliaților în cazul unei riposte a iranienilor.

În același timp, Turcia, Qatar și Oman au sfătuit direct Casa Albă împotriva unei intervenții militare care ar destabiliza Orientul Mijlociu. Premierul Benjamin Netanyahu ar fi cerut, de asemenea, amânarea oricărui atac în cursul discuțiilor de la mijlocul săptămânii.

În ciuda pauzei de moment, tensiunile din regiune rămân la un nivel critic. Pentagonul a mutat portavionul USS Abraham Lincoln și avioane F-35 în regiune pentru a menține „opțiunile pe masă”.

