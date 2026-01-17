🚨 Delegația Ucrainei a ajuns în Miami pentru o rundă decisivă de negocieri. Kievul vrea să clarifice detaliile păcii înainte de întâlnirea de la Davos

16:13 UPDATE. Zelenski așteaptă rapoartele întâlnirii din Statele Untie „Sarcina principală a delegației ucrainene este să ofere toate informațiile reale despre ce se întâmplă, despre consecințele loviturilor rusești: inclusiv consecința acestui terorism este discreditarea procesului diplomatic, oamenii nu mai au încredere în diplomație, iar loviturile rusești continuă să înrăutățească chiar și puținele oportunități de dialog care existau. Partea americană trebuie să înțeleagă acest lucru. Este necesar progres și în ceea ce privește documentele care au fost pregătite. Ucraina nu a fost și nu va fi o piedică în calea păcii, iar dezvoltarea diplomației depinde acum de parteneri”, a declarat Volodimir Zelenski.

O delegație ucraineană de rang înalt a sosit astăzi la Miami, Florida, pentru o rundă decisivă de negocieri menite să pună capăt războiului cu Rusia. Șeful Biroului Prezidențial al Ucrainei, Kirill Budanov, conduce echipa ucraineană din Florida, care urmează să discute cu partenerii americani detaliile unui posibil acord de pace.

Ucrainenii au o misiune importantă – reducerea prăpastiei tot mai mari dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, înainte ca cei doi și liderii europeni să se reunească miercurea viitoare la Davos, anunță Kyiv Post.

„Am ajuns în SUA. Împreună cu Rustem Umerov și David Arakhamia, vom avea o conversație importantă cu americanii despre detaliile acordului de pace. Este planificată o întâlnire comună cu Stephen Witkoff, Jared Kushner și Daniel Diriel Dired. Ucraina are nevoie de o pace justă. Lucrăm pentru rezultat”, a spus Kirill Budanov pe Telegram.

Cei trei negociatori de top ai Ucrainei, Rustem Umerov, Kirill Budanov și David Arakhamia, urmează să se întâlnească cu cercul apropiat al lui Trump, inclusiv cu trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, în ceea ce diplomații consideră a fi o ultimă inițiativă diplomatică înainte ca presiunea asupra Ucrainei să se intensifice.

Pe masa discuțiilor se află două acorduri interconectate: garanții de securitate pentru a descuraja viitoarele agresiuni ale Rusiei și un ambițios cadru de reconstrucție și prosperitate de 800 de miliarde de dolari, care combină împrumuturi, granturi și investiții private.

Președintele Ucrainei speră că ambele documente vor fi semnate în marja Forumului Economic Mondial – „Din partea noastră, în principiu, cred că am terminat”, a spus Zelenski săptămâna aceasta, transmițând în același timp mesajul că acum este la latitudinea Rusiei să accepte partea ei de compromis.

Relațiile dintre Ucraina și Statele Unite sunt vizibil mai reci

Oficialii americani sunt circumspecți în privința întâlnirilor de la Miami, iar echipa lui Trump, inclusiv președintele american însuși, începe să-și exprime nerăbdarea. Donald Trump a declarat săptămâna aceasta că Vladimir Putin este pregătit pentru pace și l-a prezentat pe Zelenski, nu pe cei de la Moscova, drept un impediment, în ciuda faptului că postura militară a Rusiei a rămas neschimbată.

„Aceasta este o politică a pârghiilor. Trump vrea impuls înainte de Davos, iar asta înseamnă să împingă Kievul să cedeze – chiar dacă rușii nu au mișcat niciun centimetru”, a declarat oficialul pentru Kyiv Post. „Linia Ucrainei este simplă: fără securitate, fără acord”, a spus un oficial european de rang înalt, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Absența lui Marco Rubio îi neliniștește pe ucraineni

Un aspect care sporește neliniștea delegației ucrainene este absența secretarului de stat american, Marco Rubio, de la masa discuțiilor. Absența vine în ciuda anunțului anterior al lui Trump că Rubio, secretarul de Război, Pete Hegseth, Kushner și Witkoff vor conduce grupurile de lucru extinse SUA-Ucraina și o colaborare directă cu Moscova.

În timp ce Witkoff și Kushner au devenit principalele canale de comunicare ale administrației atât către Kiev, cât și către Moscova, Rubio a jucat un rol cheie în liniștirea capitalelor europene sceptice. Marco Rubio se va alătura președintelui american la Mar-a-Lago în cadrul unei întâlniri cu prim-ministrul slovac, Robert Fico.

