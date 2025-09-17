Prima pagină » Știri externe » Mobilizare puternică la Londra: Peste 1.000 de polițiști vor fi dislocați pe străzi în timpul vizitei lui Donald TRUMP / Se anunță proteste

17 sept. 2025, 12:05, Știri externe
Poliția Metropolitană din Londra transmite că va trimite aproximativ 2.000 de efective pentru a menține ordinea publică în timpul vizitei președintelui american Donald Trump, dat fiind faptul că au fost anunțate proteste la adresa liderului de la Casa Albă.

Potrivit The Standard, 50 de grupuri de protest și-au anunțat intenția de a manifesta împotriva lui Donald Trump. În aceste condiții, autoritățile britanice au luat măsuri sporite de securitate.

În total, 1.600 de polițiști vor fi desfășurați pe străzi, la care se adaugă alți 500 de voluntari care vor oferi asistență forțelor de ordine.

„Ne așteptăm ca grupurile de prostest să se adune în centrul Londrei. Menținem legătura cu organizatorii pentru ca manifestațiile să se desfășoare într-un cadru civilizat. Respectăm dreptul la protest, însă solicităm ca acestea să nu devină violente. Vom aborda acest eveniment cum facem întotdeauna: cu deosebită atenție pe menținerea ordinii publice”, transmite Comisarul adjunct al Poliției Metropolitane, Louise Puddefoot.

Deși președintele SUA nu va vizita Parlamentul, unde Camera Comunelor va fi în pauză pentru sesiunea conferinței partidului, protestatarii au declarat că vor demonstra împotriva a ceea ce au catalogat drept:

„Alegerea guvernului nostru de a onora un lider care încalcă drepturile omului în Statele Unite și în întreaga lume”.

De ce sunt nemulțumiți protestatarii

Majoritatea manifestanților sunt nemulțumiți de felul în care președintele american a gestionat politica internațională în propriul interes.

„După ce am asistat la cea mai mare demonstrație de extremă dreapta din Marea Britanie weekendul trecut, este și mai important să ieșim să protestăm împotriva vizitei de stat a lui Donald Trump. Răspunsul lui Starmer la această demonstrație dezgustătoare a fost prea mic, prea târziu, iar acum îl primește pe Trump aici pentru a discuta despre acorduri nucleare și tehnologice care îi vor ajuta pe miliardari să se îmbogățească, dar nu vor face nimic pentru oamenii obișnuiți. Nu vrem ca guvernul nostru să ne sacrifice democrația și decența”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Coaliției Stop Trump.

Mitingul Coaliției Stop Trump va fi prezentat de comediantul Nish Kumar și scriitoarea Coco Khan, iar printre cei care vor susține un discurs public se numără noul lider al Partidului Verde, Zack Polanski, fostul lider laburist Jeremy Corbyn și Ben Jamal, directorul Campaniei de Solidaritate cu Palestina.

