Donald Trump răbufnește la adresa unei reporterițe CNN: „E cea mai praf”

Donald Trump a jignit un reporter al CNN şi a descris postul de televiziune ca fiind unul „jalnic”. CNN, alături de alte mari televiziuni din Statele Unite ale Americii precum ABC sau NBC, nu l-a susţinut pe Trump în campania pentru prezidenţiale.

La finalul unei întrevederi susținută de Donald Trump pe tema „Antifa”, jurnaliștii au fost invitați să pună întrebări. Președintele american a ales-o pe Kristen Holmes, corespondent-șef al Casei Albe pentru CNN, să pună o întrebare, și de acolo începe ploaia de jigniri.

Trump, supărat pe CNN

„Apropo, ăsta e CNN-ul care vorbește. Ca să știți, e una dintre cele mai praf reporterițe pe care le veți vedea vreodată. Nici măcar nu vreau să-i răspund la întrebare. E o pierdere de timp.” Așa a reacționat președintele după ce reporterul a vrut să îi adreseze o întrebare legată despre posibila încetare a focului dintre Israel și Hamas.

Dar președintele american nu s-a oprit aici. El a revenit și a criticat trustul CNN, spunând că postul de televiziune „va muri ca un câine”. „Dacă luați un câine de pe stradă ar face o treabă mult mai bună decât jurnaliștii CNN.

