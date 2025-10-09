Prima pagină » Știri externe » Donald Trump răbufnește la adresa unei reporterițe CNN: „E cea mai praf”

Donald Trump răbufnește la adresa unei reporterițe CNN: „E cea mai praf”

09 oct. 2025, 19:20, Știri externe
Donald Trump răbufnește la adresa unei reporterițe CNN: „E cea mai praf”

Donald Trump a jignit un reporter al CNN şi a descris postul de televiziune ca fiind unul „jalnic”. CNN, alături de alte mari televiziuni din Statele Unite ale Americii precum ABC sau NBC, nu l-a susţinut pe Trump în campania pentru prezidenţiale.

La finalul unei întrevederi susținută de Donald Trump pe tema „Antifa”, jurnaliștii au fost invitați să pună întrebări. Președintele american a ales-o pe Kristen Holmes, corespondent-șef al Casei Albe pentru CNN, să pună o întrebare, și de acolo începe ploaia de jigniri.

Trump, supărat pe CNN

„Apropo, ăsta e CNN-ul care vorbește. Ca să știți, e una dintre cele mai praf reporterițe pe care le veți vedea vreodată. Nici măcar nu vreau să-i răspund la întrebare. E o pierdere de timp.” Așa a reacționat președintele după ce reporterul a vrut să îi adreseze o întrebare legată despre posibila încetare a focului dintre Israel și Hamas. 

Dar președintele american nu s-a oprit aici. El a revenit și a criticat trustul CNN, spunând că postul de televiziune „va muri ca un câine”. „Dacă luați un câine de pe stradă ar face o treabă mult mai bună decât jurnaliștii CNN. 

RECOMANDAREA AUTORULUI

Papa Leon critică politicile anti-imigrație ale lui Donald Trump

Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel

Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
A murit fiul fostului adversar al lui Doroftei! Tânărul și-a pus capăt zilelor la doar 17 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
Brandul de haine care a cucerit generația Z. Un tricou costă 1000 de euro
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Astronomii au aflat, în sfârșit, cum s-au aprins „luminițele” la începutul Universului