Prima pagină » Știri externe » Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel

09 oct. 2025, 11:39, Știri externe
Actualizări
11:53

Trump, întrerupt brusc de Rubio înainte de anunțul privind armistițiul din Israel

În timpul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă, cu scopul de a oferi o actualizare pe situația din Orientul Mijlociu, președintele american Donald Trump a fost întrerupt inopinat de Secretarul de Stat, Marco Rubio.

Citește mai mult AICI.

10:38

Israelul și gruparea Hamas urmează să semneze un acord de pace în FÂȘIA GAZA/ Care sunt etapele planului propus de Trump

Israelul și gruparea Hamas au ajuns, după doi ani de război, la o înțelegere pentru semnarea unui acord de pace care include eliberarea a 20 de ostatici israelieni, în schimbul a aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni.

Citește continuarea AICI.

09:31

Premierul britanic salută eforturile de pace din Fâșia Gaza

Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat că acceptarea parțială de către gruparea islamistă Hamas a unui plan de pace propus de președintele SUA, Donald Trump, este „un pas semnificativ înainte”, cerând semnarea unui „acord imediat”.

Citește continuarea AICI.

09:00

Comunitatea internațională salută primă fază a acordului de pace din Fâșia Gaza

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat cele două părți să respecte termenii acordului, garantând că organizația internațională va sprijini implementarea acordului.

Citește continuarea AICI.

08:58

Armata israeliană pregătește retragerea trupelor din Fâșia Gaza

Armata israeliană (IDF) anunță că a început pregătirile pentru retragerea parțială a trupelor din Fâșia Gaza, ca parte a acordului de încetare a focului cu Hamas.

„Potrivit directivelor venite pe linie politică și în conformitate cu evaluarea situației, IDF a început pregătirile operaționale pentru implementarea primei faze din acordul de încetare a focului. Armata israeliană rămâne în continuare desfășurată în zonă, fiind pregătită să acționeze în interesele de securitate ale statului”, transmit oficialii militari.

Trupele din Fâșia Gaza vor fi retrase gradual, notează The Times of Israel.

La doi ani de la 7 octombrie, în buza decernării premiului Nobel pentru pace, președintele Statelor Unite anunță o înțelege istorică: un acord între Hamas și Israel.

În timpul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă, cu scopul de a oferi o actualizare pe situația din Orientul Mijlociu, președintele american Donald Trump a fost întrerupt inopinat de Secretarul de Stat, Marco Rubio.

Aecsata i-a înmânat un document pe care scria: „Avem nevoie să aprobați în curând o postare pe Truth Social, astfel încât să puteți anunța primul acordul”.

ȘTIRE INIȚIALĂ

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat primul draft al Planului nostru de Pace. Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită, fiind primii pași către o pace puternică, durabilă și veșnică. Toate părțile vor fi tratate în mod echitabil! Aceasta este o zi MARE pentru lumea arabă și musulmană, Israel, toate națiunile înconjurătoare și Statele Unite ale Americii și le mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au lucrat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent. BINECUVÂNTAȚI FIE FĂCĂTORII DE PACE!

Benjamin Netanyahu: „Îi vom aduce pe toți acasă”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a postat pe rețeaua de socializare X că speră să-i aducă  acasă pe toți ostaticii israelieni rămași în viață.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu îi vom aduce pe toți acasă.” 

„O zi importantă pentru Israel. Voi convoca guvernul mâine pentru a aproba acordul și a-i aduce acasă pe toți iubiții noștri ostatici. Le mulțumesc eroicilor soldați ai IDF și tuturor forțelor de securitate, datorită curajului și sacrificiului cărora am ajuns în această zi. Le mulțumesc președintelui Trump și echipei sale din adâncul inimii pentru angajamentul lor față de această misiune sacră de eliberare a ostaticilor noștri. Cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună vom continua să ne atingem toate obiectivele și să extindem pacea cu vecinii noștri”, a adăugat premierul israelian pe X.

Purtător de cuvânt al ministerului de Externe din Qatar: S-a ajuns la un acord

Purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe din Qatar, Majed al-Ansari a scris pe platforma de socializare X că „mediatorii au anunțat că acordul a atins toate prevederile și mecanismele de implementare din prima fază a planului de încetare a focului din Fâșia Gaza, care va duce în cele din urmă la încheierea războiului, eliberarea tuturor prizonierilor israelieni și palestinieni, și sosirea ajutoarelor”.

„Detaliile vor fi anunțate mai târziu”, a declarat Dr. Majed Al Ansari pe X.

Hamas le mulțumește mediatorilor și lui Trump

Potrivit Times of Israel, Hamas a emis o declarație prin care confirmă acordul de încetare a focului cu Israelul. Gruparea teroristă pro-palestiniană transmite că „ solicită încetarea războiului din Fâșia Gaza, retragerea forțelor de ocupație, intrarea ajutorului umanitar și un schimb de prizonieri”.

Organizația teroristă palestiniană le-a mulțumit mediatorilor din Egipt și Qatar, dar și și președintelui american Donald Trump pentru intermedierea încetării războiului declanșat de atacul terorist din 7 octombrie 2023 împotriva Israelului. Hamas i-a îndemnat pe mediatori și pe președintele american „să oblige guvernul israelian de ocupație să îndeplinească pe deplin obligațiile acordului și să îl împiedice să se sustragă sau să întârzie implementarea a ceea ce a fost convenit”.

Sursa FOTO: Profimedia

Autorul recomandă: Egiptul și Qatarul speră să obțină în scurt timp un acord între ISRAEL și HAMAS /Care ar fi condițiile pentru un armistițiu în Gaza

