Avertismentul vicepreședintelui Vance asupra RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina. „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor”

Rusia și Ucraina nu sunt încă pregătite să ajungă la un acord de pace, dar Administrația de la Washington continuă eforturile pentru apropierea pozițiilor, afirmă vicepreședintele SUA, James David Vance.

”Indiferent de eforturile diplomatice energice ale președintelui Statelor Unite, în final, cele două părți trebuie să ajungă la un acord. Iar, în acest moment, chiar dacă noi vom continua eforturile, rușii și ucrainenii nu sunt în punctul de a ajunge la un acord”, a afirmat James David Vance, vicepreședintele SUA, într-un interviu acordat postului NewsMax. ”Aș spune că există o lipsă de aliniere a așteptărilor în războiul dintre Rusia și Ucraina. Rușii tind să creadă că au evoluții mai bune pe câmpul de luptă decât au în realitate. Cred că acest lucru a îngreunat ajungerea la un acord în ultimele luni, deși, din nou, am înregistrat progrese, cred că vom ajunge la un acord, dar mai avem ceva de parcurs”, a explicat vicepreședintele Statelor Unite.

Joi seară, președintele Donald Trump a evocat ”progrese” semnificative în urma conversației cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, anunțând că vor urma reuniuni la nivel de experți și un summit la Budapesta, în eforturile de oprire a războiului din Ucraina.

”Conversația cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost foarte productivă. Am stabilit să organizăm o reuniune la nivel de consilieri de rang înalt, săptămâna viitoare. Primele reuniuni vor fi conduse, din partea Statelor Unite, de secretarul de Stat Marco Rubio și de alte persoane care vor fi desemnate. Urmează să stabilim locul. După aceea, președintele Putin și cu mine ne vom întâlni într-un loc agreat, în Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem opri acest război, care «nu are nimic glorios», între Rusia și Ucraina”, a declarat Donald Trump.

Uniunea Europeană a semnalat, vineri, că nu are nimic împotriva organizării în Ungaria a summitului președinților Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, insistând însă că procesul diplomatic organizat de Washington trebuie să vizeze obținerea unei ”păci corecte și durabile” în Ucraina.

”Referitor la întâlnire, președintele Ursula von der Leyen salută orice acțiune care ar conduce la o pace corectă și durabilă pentru Ucraina. Dacă întâlnirea propusă la care faceți referire servește acestui scop, am saluta-o. Poziția noastră generală asupra Ucrainei este stabilită de mult timp, este cunoscută și o putem repeta dacă vor fi întrebări” a declarat vineri, într-o conferință de presă, Olof Gill, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Foto: Profimedia

Video: NewsMax

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Comunitatea internațională continuă demersurile împotriva programului NUCLEAR iranian. Noua Zeelandă a reimpus sancțiuni Teheranului

ANALIZĂ Frankfurter Allgemeine Zeitung: O pauză scumpă în criza politică din FRANȚA. Administrația Macron produce daune pe termen lung