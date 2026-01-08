După ce l-a făcut “traficant” iar Gustavo Petro i-a spus că e “senil”, Trump s-a împăcat cu președintele Columbiei: “Aștept cu nerăbdare să ne vedem”

Donald Trump l-a acuzat pe președintele Columbiei că este „traficant de droguri”. La rândul său, Gustavo Petro i-a spus președintelui SUA că este „senil”.

Trump l-a amenințat pe Gustavo Petro „să-și păzească fundul”, acuzând Columbia pentru că ar deține fabrici de cocaină. Președintele columbian chiar a propus în glumă legalizarea cocainei.

Donald Trump a spus că ideea unei „operațiuni militare” în Columbia efectuată în maniera celei din Venezuela nu sună deloc „rea” după ce l-a capturat cu succes pe dictatorul Venezuelei Nicolas Maduro.

Cei doi lideri s-au împăcat

Președintele american a anunțat printr-o postare pe Truth Social că s-a împăcat cu liderul columbian. Gustavo Petro a fost cel care a inițiat conversația telefonică pentru a-i explica omologului său nord-american despre situația drogurilor. Trump a scris că i-a apreciat tonul cu care a purtat conversația și că așteaptă „cu nerăbdare” să se întâlnească cu el în viitorul apropiat.

„A fost o mare onoare să vorbesc cu președintele Columbiei, Gustavo Petro, care m-a sunat să ne explice situația drogurilor și alte neînțelegeri pe care le-am avut. Am apreciat apelul și tonul său și aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu el în viitorul apropiat. Se fac aranjamente între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul de externe al Columbiei. Întâlnirea va avea loc la Casa Albă din Washington, D.C.”

