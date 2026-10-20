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Eșec major pentru separatiștii din Canada. Peste două treimi din locuitorii provinciei Alberta au votat împotriva separării regiunii

Eșec major pentru separatiștii din Canada. Peste două treimi din locuitorii provinciei Alberta au votat împotriva separării regiunii
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Locuitorii din provincia canadiană Alberta au votat în mod covârșitor pentru a rămâne în Canada și au respins propunerea de independență.

După numărarea majorității voturilor, peste două treimi dintre alegătorii din provincie au ales să rămână parte a țării, în loc să insiste asupra independenței, potrivit Elections Alberta.

Întrebarea cheie de pe buletinul de vot de luni a fost: „Ar trebui Alberta să rămână o provincie a Canadei sau ar trebui guvernul Albertei să înceapă procesul legal prevăzut de Constituția canadiană pentru a organiza un referendum provincial obligatoriu privind separarea sau nu a Albertei de Canada?”

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Prim-ministrul Mark Carney a declarat marți că „este un rezultat excelent pentru Canada” și este „încântat că locuitorii Albertei au ales unitatea”.

Votul a fost convocat la începutul acestui an de către lidera provinciei, Danielle Smith, ca răspuns la o petiție publică. Smith însăși s-a opus inițiativei separatiste, dar a spus că voința publică pentru un vot este incontestabilă.

Danielle Smith a salutat rezultatele inițiale, despre care a spus că locuitorii au votat pentru o provincie mai puternică într-o Canada unită.

În pledoaria pentru independența față de Canada, mulți dintre separatiști au spus că dezvoltarea economică a provinciei bogate în petrol a fost înăbușită de politicile de mediu ale guvernului central al Canadei de la Ottawa.

În ciuda rezultatului la referendum, unul dintre liderii separatiști, Jeffrey Rath, a adoptat însă un ton sfidător, jurând că „mișcarea noastră nu se oprește și că vom continua să mergem înainte”.

Într-o declarație acordată programului Newsday al BBC World Service, Rath, un avocat stabilit în Calgary, a declarat că votul de luni este considerat doar un „prim pas” pentru consolidarea mișcării de independență a provinciei.

Danielle Smith a convocat referendumul după ce s-au strâns aproximativ 300.000 de semnături pentru a solicita un referendum pentru separarea față de Canada. Petiția a fost blocată de un judecător, susținând că aceasta nu a consultat populația indigenă a Primelor Națiuni. Cu toate acestea, Smith a optat pentru continuarea votului.

În același timp, un alt grup care se opunea independenței provinciei Alberta a strâns peste 400.000 de semnături.

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