Eșec major pentru separatiștii din Canada. Peste două treimi din locuitorii provinciei Alberta au votat împotriva separării regiunii

Locuitorii din provincia canadiană Alberta au votat în mod covârșitor pentru a rămâne în Canada și au respins propunerea de independență.

După numărarea majorității voturilor, peste două treimi dintre alegătorii din provincie au ales să rămână parte a țării, în loc să insiste asupra independenței, potrivit Elections Alberta.

Întrebarea cheie de pe buletinul de vot de luni a fost: „Ar trebui Alberta să rămână o provincie a Canadei sau ar trebui guvernul Albertei să înceapă procesul legal prevăzut de Constituția canadiană pentru a organiza un referendum provincial obligatoriu privind separarea sau nu a Albertei de Canada?”

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Prim-ministrul Mark Carney a declarat marți că „este un rezultat excelent pentru Canada” și este „încântat că locuitorii Albertei au ales unitatea”.

Votul a fost convocat la începutul acestui an de către lidera provinciei, Danielle Smith, ca răspuns la o petiție publică. Smith însăși s-a opus inițiativei separatiste, dar a spus că voința publică pentru un vot este incontestabilă.

Danielle Smith a salutat rezultatele inițiale, despre care a spus că locuitorii au votat pentru o provincie mai puternică într-o Canada unită.

În pledoaria pentru independența față de Canada, mulți dintre separatiști au spus că dezvoltarea economică a provinciei bogate în petrol a fost înăbușită de politicile de mediu ale guvernului central al Canadei de la Ottawa.

În ciuda rezultatului la referendum, unul dintre liderii separatiști, Jeffrey Rath, a adoptat însă un ton sfidător, jurând că „mișcarea noastră nu se oprește și că vom continua să mergem înainte”.

Într-o declarație acordată programului Newsday al BBC World Service, Rath, un avocat stabilit în Calgary, a declarat că votul de luni este considerat doar un „prim pas” pentru consolidarea mișcării de independență a provinciei.

Danielle Smith a convocat referendumul după ce s-au strâns aproximativ 300.000 de semnături pentru a solicita un referendum pentru separarea față de Canada. Petiția a fost blocată de un judecător, susținând că aceasta nu a consultat populația indigenă a Primelor Națiuni. Cu toate acestea, Smith a optat pentru continuarea votului.

În același timp, un alt grup care se opunea independenței provinciei Alberta a strâns peste 400.000 de semnături.