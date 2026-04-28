Regele Charles al III-lea și Donald Trump, față-n față la Casa Albă. Ce miză uriașă are vizita regală la Washington

Donald Trump i-a primit luni la Casa Albă pe Regele Charles al III-lea și Regina Camilla, într-o vizită de stat încărcată de simbolism, într-un moment delicat pentru relațiile dintre Londra și Washington, pe fondul tensiunilor geopolitice și al fricțiunilor diplomatice recente.

Steagurile britanice au fluturat în fața Casei Albe, unde președintele Donald Trump și Melania Trump i-au întâmpinat pe suveranii britanici cu strângeri de mână, zâmbete protocolare și o sesiune de fotografii oficiale, înainte ca cei patru să se retragă pentru un ceai privat în interiorul reședinței prezidențiale, scrie The Guardian.com.

Momentul, atent regizat diplomatic, a fost urmat de o vizită simbolică la stupina extinsă a Casei Albe, pe peluza sudică, un gest cu puternică încărcătură ecologică, în ton cu preocupările de mediu promovate de Regele Charles de zeci de ani.

Vizită regală cu o miză diplomatică majoră

În ciuda imaginii elegante și a atmosferei cordiale, vizita are loc într-un context extrem de sensibil.

Relațiile dintre Statele Unite și Marea Britanie traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultimii ani, după divergențele privind conflictul cu Iranul și schimburile de replici acide dintre liderii politici de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Donald Trump l-a criticat recent pe premierul britanic Keir Starmer, afirmând că „nu este Winston Churchill”, în timp ce discuțiile privind reevaluarea sprijinului american pentru suveranitatea britanică asupra Insulelor Falkland au amplificat tensiunile diplomatice.

Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a făcut constant o distincție clară între guvernul britanic și monarhie, vorbind despre Regele Charles în termeni elogioși.

Donald Trump l-a descris în repetate rânduri pe suveranul britanic drept „un om mare” și „un prieten”, sugerând că prezența regelui la Washington ar putea ajuta la recalibrarea relației speciale dintre cele două țări.

Regele Charles va ține un discurs istoric în SUA

Punctul culminant al vizitei va avea loc marți, când Regele Charles va susține un discurs la cina de stat din Sala de Est a Casei Albe și va rosti un mesaj rar în fața Congresului american, devenind doar al doilea monarh britanic care face acest lucru, după Regina Elisabeta a II-a în 1991.

Mesajul său va pune accent pe valorile comune care au legat de-a lungul istoriei cele două națiuni.

„De fiecare dată, cele două țări ale noastre au găsit întotdeauna modalități de a se uni”, urmează să transmită monarhul, într-un discurs care va invoca tradițiile democratice, juridice și sociale comune ale Marii Britanii și Statelor Unite.

Declarația este văzută ca o recunoaștere elegantă, dar clară, a tensiunilor recente din relația transatlantică și, în același timp, ca un apel la unitate într-un moment geopolitic fragil.

Vizita lui Charles în Statele Unite, prima sa vizită de stat după urcarea pe tron în 2022, este privită la Londra drept o importantă misiune de „soft power”, menită să întărească punțile diplomatice într-o perioadă în care lumea occidentală se confruntă cu provocări fără precedent.

